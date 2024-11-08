澳新上調今明兩年美國GDP預測，今年增速由2.6%上調至2.8%，明年則由1.6%上調至2.3%。衰退風險已消散(dissipated)，目前預測中期經濟將溫和至穩健增長，通脹將繼續逐步接近目標。

澳新表示，根據目前預測，現在估計FFR的中性範圍為3.50至4.0%。因此，將最終FFR預測上調25個基點至3.75%。預期聯儲局將在2025年放慢寬鬆步伐，現在假設直到第三季每季降息25個基點。此後，FFR 曲線趨於平坦。

GDP預測尚未考慮特朗普2.0下預期的關稅、移民、監管和稅收變化，因為政策清晰度需要幾個月的時間才能顯現。

澳新表示，目前，經濟增長前景令人鼓舞，在強勁的經濟中降低利率以支持充分就業是一項挑戰。認為，要實現這一目標，需要適度減息25個基點，因為這樣可以最大限度地減少政策錯誤的風險。預計，強勁的生產力增長（四個季度平均值為按年增2.75%）和溫和的薪金增長將支持基本通脹的逐步緩解。

澳新表示，該行對2025年GDP增長2.3%的預測與國會預算辦公室對非農業商業部門潛在GDP增長2.1%和2.4%的預測類似。認為寬鬆周期過快或過深可能會危及未來的經濟穩定。聯儲局需要謹慎地實施已經處於曲線前端的額外寬鬆政策。

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