金管局表示，美聯儲一如市場所料，進一步調低息率，實施較寬鬆的貨幣政策。然而，未來的減息步伐取決於美國經濟數據，而後者會受財政和經濟貿易政策所影響，因此仍有不少變數。加上目前各主要經濟體的貨幣政策環境未必完全同步，環球市場波動的風險值得關注。

香港金融及貨幣市場運作維持暢順，市場流動性平穩，港元匯率穩定。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動等。

存貸利率方面，銀行一般會考慮同業市場資金供求、拆息水平、本身的資金成本結構等因素，評估是否需要調整及調整的幅度。美國減息周期仍處於初段，利率於一段時間內仍可能會處於較高水平，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。

美國繼續減息的決定，不會影響香港金融及貨幣穩定。金管局會密切監察市場變化，包括息口走勢及環球市場資金流向，確保香港的金融及貨幣穩定。

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