moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

百度AI眼鏡 據報最快明年初銷售

彭博社引述消息指，百度（9888）即將發布一款內置人工智能(AI)助手的眼鏡，與Meta Platforms的Ray-Ban眼鏡展開競爭。

報道引述消息指，百度計劃下周在上海舉行的百度世界大會上展示該產品。該眼鏡將內置攝像頭，可拍攝照片和視頻，並支持基於百度文心一言模型的語音互動。

Meta Platforms與Ray-Ban眼鏡生產商EssilorLuxottica合作設計的智能眼鏡是一個較早的產品，不過它的功能、性能和受歡迎程度今年以來均顯著提升。Meta表示，該產品已經供不應求，EssilorLuxottica也將其視為新的銷售增長點。

百度同樣致力於利用其十餘年的AI開發成果，這款智能眼鏡將與百度地圖和百度百科等一系列產品連接。報道引述消息指，該產品預計售價低於Meta的299美元，有望最快明年初開始銷售。

百度發言人未回應電郵詢問。

其他報道

澳新：美國將放慢減息步伐 每季減25基點 上調目標料降至3.75%

晶科電子首掛一度爆升31% 一手帳賺1140元

證監2017年發指引 盼提升券商銀行網絡保安

中國近3年首次發美元債 將在沙特、香港上市

耀才客帳戶疑黑客操縱買中國金石 單日股價飈近8倍急回 據稱耀才全數賠償

高盛新增95位合伙人 創2010年後最多

A股三大指數全線高開創板指升近2% 人行本周淨回籠1.31萬億元

恒指高開246點 科指升2.3% 傲基上市跌11% 晶科升16%

吉星新能源第三季虧損擴大至421萬加元

晶科電子超購5677倍 認購700手始穩獲一手

港股ADR升336點 夜期高水348點 傲基、晶科上市

美減息 美股創新高 道指倒跌0.59點 金龍指數創三周新高

金管局：下調基準利率25基點

鮑威爾：特朗普不能炒聯儲局主席 法律不允許

聯儲局減息25基點 若出現阻礙 將酌情調整貨幣政策立場

北水增持盈富 減持融創中國