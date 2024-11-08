彭博社引述消息指，百度（9888）即將發布一款內置人工智能(AI)助手的眼鏡，與Meta Platforms的Ray-Ban眼鏡展開競爭。
報道引述消息指，百度計劃下周在上海舉行的百度世界大會上展示該產品。該眼鏡將內置攝像頭，可拍攝照片和視頻，並支持基於百度文心一言模型的語音互動。
Meta Platforms與Ray-Ban眼鏡生產商EssilorLuxottica合作設計的智能眼鏡是一個較早的產品，不過它的功能、性能和受歡迎程度今年以來均顯著提升。Meta表示，該產品已經供不應求，EssilorLuxottica也將其視為新的銷售增長點。
百度同樣致力於利用其十餘年的AI開發成果，這款智能眼鏡將與百度地圖和百度百科等一系列產品連接。報道引述消息指，該產品預計售價低於Meta的299美元，有望最快明年初開始銷售。
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