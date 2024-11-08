港元現報7.7694元升值11點子，曾貶值最多22點子，報7.7727元，亦曾升值最多19點子，報7.7686元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為458.29億元，較再上一日增11億元，總結餘是10月18日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升23.58點子至3.9806%，是10月31日後最高；1星期HIBOR升10.6點子至4.08679%，是11月1日後最高；2星期HIBOR升7.76點子至4.09036%，是11月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.43點子至4.28268%，是11月1日後最高；6個月期HIBOR升0.07點子至4.18577%，是11月1日後最高；12個月期HIBOR升0.14點子至4.08821%，是11月6日後最高。

美元指數現報104.48貶值0.028點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9339%，連續4日擴闊，利差是2024年9月24日後最闊，當日差距為-0.9472%。

對上一次連續4日擴闊，是2024年8月23日，當日利差報-1.4052%。

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