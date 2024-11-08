恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，隨着美國通脹繼續回落及勞工市場緊絀程度較之前放寬，聯儲局一如市場預期進一步減息。目前美國經濟前景仍然不明朗，聯儲局主席鮑威爾於議息會議後的記者會上強調當局將注視通脹及勞工市場兩方面的風險。預計聯儲局下月再減息1/4厘，明年則視乎美國數據及經濟走向而定，循序漸進放寬貨幣政策。美國利率逐步回落，將有利本港經濟維持穩健增長，繼續預測今年全年本港經濟增長2.8%。

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，鮑威爾表示通脹和就業正取得平衡，減息仍會是循序漸進，並強調特朗普政府短期內不會對聯儲局的利率決策帶來影響。聯儲局的言論有助穩定市場情緒，最新的利率期貨市場預料12月聯儲局將再減25點子。但至於2025年能否按最新的市場預期再減息三次，相信這有待特朗普上台後，關注他早前承諾將實施的減稅和徵收額外貿易關稅等政策，會不會導致美國經濟和通脹再次出現不平衡而定。雖然長期的減息路徑有些不確定性，但認為美國經濟狀態和生產力有較強的韌性，令聯儲局有能力應對並促成美國經濟軟著陸。

梁君馡表示，議息會後交易員著重短線聯儲局將維持減息的反應，令先前市場所專注的「特朗普交易」，即10月以來大漲不停的美元及美國債息出現下跌，同期大漲的美國銀行股也見獲利回吐。留意近日市場重視政策言論的短線效果遠高於重視基本因素，料年底風險資產表現仍將大幅波動，採取股債並重且分散板塊仍是長線投資的最佳策略。而注重穩定收益的投資者，可以關注中長年期的高評級美元企業債券。由於10月市場追逐特朗普交易及對通脹的恐懼，美國長年期債息近日曾突破4.5厘，這帶給投資者部署長期收益的機會。

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