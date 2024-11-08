劉孟璣指出，雖然特朗普政策會推高通脹，但他要在明年才開始上台，距離正式推出政策仍有一段時間，而政策也要時間在市場反映，近期美債債息上升是擔心半年至9個月後美國通脹上升，但聯儲局已表達短期仍然是在減息。

1個月港元拆息今日報4.10994厘，較昨日上升0.07點子，不過較一個月前低0.5厘，劉孟璣指港元拆息走勢大方向跟隨美息回落，不過同時會跟隨港元資金流動性波動，若如上月港股相當活躍，港元需求偏緊推高港息，不過機會不太大。現時港美息差有0.7厘，他預期至年底都會相約。

美息方面，劉孟璣預期今年12月和明年初聯儲局每次會議均減息0.25厘，至明年下半年則要視乎特朗普政策調節，要到明年首季才會有較多啟示。

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