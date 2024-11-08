同時，匯豐給予活期港元儲蓄存款戶口利率，亦調低0.25厘，至0.375厘。

此外，亦下調美元儲蓄存款戶口利率25點子，由年利率0.75% 調低至0.5%。匯豐對上一次於2024年9月20日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減25點子。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，基於美國聯邦儲備局宣布再度減息，並考慮多項因素，包括經濟及市場環境，決定調低港元存貸利率。該行會繼續密切留意外圍環境及本地經濟前景，有需要時調整利率。

特朗普勝出美國總統大選後，美聯儲在香港時間今天清晨公布減息25基點，即下調聯邦基金利率目標區間至4.5-4.75厘。金管局按既定機制，下調貼現窗基本利率至5厘，即時生效。

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