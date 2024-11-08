人大常委會會議今日閉幕，市場關注會否有刺激措施細節出現，A股、港股市先升後跌，美國符預期減息25基點，日韓台股上升，美期亦向下。
恒指今早高開246點，高位升402點，低位跌248點，高低波幅650點。上升股份比例為18.27%，下跌為38.2%，無升跌為43.51%。
恒指半日跌180點或0.86%，報20772點，大市成交金額1411億元，較上日增35.8%；國指跌69點或0.92%，報7477點。恒生科技指數收報4684點，升0.15%。
藍籌股成交金額560.42億元，佔大市成交39.71%；科指成份股成交金額367.89億元，佔大市成交26.07%；國指成份股成交金額510.96億元，佔大市成交36.21%。
24隻雙櫃台股，總成交0.66億元人民幣，相當於約0.72億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少21.14%，至134.5億元，佔大市成交9.52%。牛熊證成交金額45.23億元，減少41.74%；窩輪成交金額89.26億元，減少3.93%。
藍籌20隻升，61隻下跌，1隻無升跌。中升（0881）升13.06%，收報14.02元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.08%，收報13.82元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報58.2元，升16.4%；跌幅最大的是美團（3690）收報191.6元，跌4.15%。
恒指續高於10天線(20634.4點)、20天線(20587.16點)。科指續高於10天線(4585.76點)、20天線(4548.55點)。
北水南下合計淨流入32.26億元，較上日增加172.76%，連續第7日流入，累計流入455.36億元，對上一次連續7日淨流入是7月4日。北水本月累計流入428.53億元。
小鵬汽車（9868）股價一度升20% 昨發布首款AI汽車 大摩料為股價催化劑收報58.2元，升16.4%。
百度（9888）AI眼鏡 據報最快明年初銷售。收報89.4元，跌0.45%。
耀才（1428）客帳戶疑黑客操縱買中國金石 單日股價飈近8倍急回 據稱耀才全數賠償。收報2.42元，跌1.22%。
吉星新能源（3395）第三季虧損擴大至421萬加元。收報0.153元，無升跌。
傲基股份（2519）上市，定價15.6元。收報13.72元，跌12.05%。
晶科電子股份（2551）上市，定價3.61元。收報5.25元，升45.43%。
鷹美（2368）最快今日公布業績。收報4.08元，升0.25%。
法媒：傳匯控（0005）法國人壽業務獲42至67億港元收購報價。收報71.8元，跌0.76%。
小鵬（9868）向MONA車主提供每天150元延遲交付補償，年底將提高最多40%產能。收報58.2元，升16.4%。
中芯國際（0981）第三季盈利升58%，收入21.7億美元創單季新高。收報29.15元，升3.19%。
華信地產財務（0252）盈警，料中期轉蝕不多於3500萬元。收報1.7元，無升跌。
太地（1972）旗下三大商場出租率達100%，太古廣場銷售額首三季跌14%。收報16.52元，升0.12%。
宏基資本（2288）：獲第三方洽購觀塘商廈若干單位及車位，明復牌。收報0.197元，升55.12%。
惠理集團（0806）、大和證券及大和資產管理達成戰略伙伴關係。收報1.86元，跌2.11%。
廣汽（2238）10月汽車銷量跌17%至18萬輛，新能源車跌4%。收報3.06元，升0.33%。
大家樂（0341）發盈警，料中期少賺最多30%。收報7.75元，跌6.96%。
破頂股包括，宏橋（1378）創上市新高，見14.94元，收報14.36元，跌1.1%；中國宏橋（1378）創上市新高，見14.94元，收報14.36元，跌1.1%；應星控股（1440）創上市新高，見17.72元，收報14.7元，跌11.98%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見26.65元，收報26.05元，升1.36%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見24.4元，收報24元，跌0.21%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見35.44元，收報35.32元，升1.9%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見398.9元，收報398.9元，升1.3%；ＡＧＸ ＡＩ科技（3006）創上市新高，見89.62元，收報89.62元，升1.73%；博時比特幣（3008）創上市新高，見59.4元，收報58.86元，升1.34%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1366元，收報1366元，升0.29%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.185元，收報9.185元，升1.55%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9.5元，收報9.415元，升1.51%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見18.12元，收報18.1元，升1.57%；華夏納指（3086）創上市新高，見42.7元，收報42.7元，升1.67%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見31.78元，收報31.78元，升2.71%；恒生標普五百（3195）創上市新高，見9.365元，收報9.34元，升0.43%；ＧＸ創新藍籌十強（3422）創上市新高，見77.56元，收報77.5元，升2%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.54元，收報9.43元，升1.13%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.575元，收報7.575元，升1.47%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1156.65元，收報1156.65元，升0.09%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.21元，收報1.21元，升0.83%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.554元，收報4.55元，升2.11%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見8.725元，收報8.72元，升1.69%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1元，收報0.99元，升19.28%；建發新勝（0731）創52周高，見0.25元，收報0.221元，升5.74%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見249.8元，收報249元，升4.62%。
破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見14.94元，收報14.36元，跌1.1%；小米（1810）創52周高，見29.25元，收報28.45元，升2.15%；工行（1398）創52周高，見4.97元，收報4.87元，跌0.61%；中銀香港（2388）創52周高，見26.6元，收報26.1元，跌0.19%；農業銀行（1288）創52周高，見4.09元，收報4.02元，跌0.25%。
8隻股份創上市新低，包括匯森股份（2127）低見0.04元，收報0.047元，跌4.08%；友芝友生物－Ｂ（2496）低見5.5元，收報5.5元，跌5.01%；盈利時（6838）低見0.32元，收報0.32元，跌1.54%；永泰生物－Ｂ（6978）低見1.74元，收報1.8元，跌1.1%；生活概念（8056）低見0.1元，收報0.1元，跌13.04%；高科橋（9963）低見0.158元，收報0.158元，跌1.25%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.755元，收報0.756元，跌2.95%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.988元，收報4.998元，跌2.95%。
創52周低，其中包括，和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；鼎益豐控股（0612）低見0.108元，收報0.109元，跌5.22%；亞洲實業集團（1737）低見0.092元，收報0.092元，跌5.15%；大人國際（1957）低見0.335元，收報0.34元，跌6.85%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.012元，升9.09%。
異動股
上升異動股，包括，宏基資本（2288）收報0.197元，升55.12%；積木集團（8187）收報1.12元，升47.37%；晶科電子股份（2551）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報5.25元，升45.43%；民信國際控股（8456）收報0.077元，升45.28%；科濟藥業－Ｂ（2171）收報8.81元，升31.3%；中國天弓控股（0428）收報0.53元，升29.27%；IDT INT'L（0167）收報0.03元，升25%；高維科技（2086）收報0.5元，升23.46%；萬順集團控股（1746）收報0.31元，升21.57%；萬勵達（8482）收報0.03元，升20%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1元，收報0.99元，升19.28%。
下跌異動股，包括，衍匯亞洲（8210）收報0.044元，跌16.98%；經發物業（1354）收報20元，跌14.71%；綜合環保集團（0923）收報0.019元，跌13.64%；明發（0846）收報0.138元，跌13.21%；生活概念（8056）創上市新低，見0.1元，收報0.1元，跌13.04%；弘海高新資源（0065）平上市低位#N/A N/A元，收報0.54元，跌12.9%；優矩控股（1948）收報1.02元，跌12.82%；雲遊控股（0484）收報0.69元，跌12.66%；思城控股（1486）收報0.415元，跌12.63%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.035元，跌12.5%。
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