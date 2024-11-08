神威藥業（2877）公布，截至今年9月底止9個月營業額為28.87億元（人民幣，下同），按年減少16.9%，當中注射液產品的營業額跌26.7% 至10.28億元；軟膠囊產品的營業額減少19.3%至3.91億元；顆粒劑產品的營業額減少2.2%至4.57億元；中藥配方顆粒產品的營業額減少12%至8.24億元。
以產品劑型分析，今年首9個月注射液產品、軟膠囊產品、顆粒劑產品及中藥配方顆粒產品分別佔集團營業總額約35.6%、13.5%、15.8%及28.5%。
其他報道
恒指半日跌180點 成交增35% 北水流入增1.7倍 晶科上市升45% 傲基跌12%
恒生：長期減息路徑有不確定性 料美國經濟可軟著陸 本港GDP料増2.8%
港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 幣總結餘創3周高
小鵬汽車股價一度升20% 昨發布首款AI汽車 大摩料為股價催化劑
美國減息25點子 金管局：密切監察市場變化 確保香港金融及貨幣穩定
澳新：美國將放慢減息步伐 每季減25基點 上調目標料降至3.75%
耀才客帳戶疑黑客操縱買中國金石 單日股價飈近8倍急回 據稱耀才全數賠償
A股三大指數全線高開創板指升近2% 人行本周淨回籠1.31萬億元
恒指高開246點 科指升2.3% 傲基上市跌11% 晶科升16%