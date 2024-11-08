匯豐今日稍早時間亦公布，下調港元最優惠利率0.25厘，自下周一（11月11日）起，由年利率5.625厘下調至5.375厘。匯豐對上一次於9月20日調整港元最優惠利率，當時減息0.25點。

特朗普勝出美國總統大選後，美聯儲在香港時間今天清晨公布減息25基點，即下調聯邦基金利率目標區間至4.5-4.75厘。金管局按既定機制，下調貼現窗基本利率至5厘，即時生效。

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