文章日期：2024年11月8日 15:14
耀才證券（1428）客户帳戶懷疑有黑客入侵，進行未授權股票交易，買入中國金石（1380）股份。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬，回應本報查詢時表示，收到有客戶指自已未有交易過中國金石，懷疑自己手機被駭客操控進行非法交易，而公司根據正常客戶投訴程序處理。他表示，未能知道是次事件其手機是否被人侵，或是否涉及騙案，因此已立即報警﹑報證監會及報聯合財富情報組（JFIU）求助，希望盡快查明真相。許續指，一般來說，當涉及有耀才客戶指有任何懷疑詐騙投資群組、假網站事件及欺詐行為，均會向通報予上述機構。
耀才客帳戶疑黑客操縱買中國金石 單日股價飈近8倍急回 據稱耀才全數賠償
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