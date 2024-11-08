隨着大行減P 0.25厘，其他各銀行亦相繼以同樣幅度減P。工銀（亞洲）公布由11月11日（周一）起，港元最優惠利率將由年息5.875%下調至年息5.625%，幅度為0.25%。同時，戶口結餘達5,000港元或以上的港元儲蓄存款利率，將由年息0.625%下調至年息0.375%。
招商永隆銀行亦公布，11月11日（周一）起，港元最優惠利率及港元儲蓄存款利率將下調0.25厘。港元最優惠利率年利率將由5.875厘下調至5.625厘，港元儲蓄存款利率年利率將由0.625厘下調至0.375厘。
特朗普勝出美國總統大選後，美聯儲在香港時間今天清晨公布減息25基點，即下調聯邦基金利率目標區間至4.5-4.75厘。金管局按既定機制，下調貼現窗基本利率至5厘，即時生效。
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