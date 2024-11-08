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恒指收市跌225點 波幅、成交四周高 北水轉流出 港股全周轉升 終止4連跌

美國符預期減息25基點，美股隔晚創新高，人大常委會會議今日閉幕，市場觀望人大常委會預算工作委員會、財政部於下午4點召開的發布會，關注會否有刺激措施細節出現，可能出台的措施是否應對特朗普的關稅威脅。另一方面，「特朗普交易」降溫，市場質疑特朗普上台後能否貫徹關稅政策，日韓台股升幅收窄，美期午後轉升。A股、港股市先升後跌。恒指波幅、大市成交升至四周高，不過北水轉流出見1周最多。中升（0881）升25.81%，是升幅最大的藍籌，小鵬（9868）升14.7%，是升幅最大的科指股，跑贏同業。

全周計，三大指數終止連跌4周，科指本周累升4.11%，恒指本周累升1.08%或221點，恒指本周表現最佳的是中升累升33.33%，國指、科指則同為小鵬累升29.46%。

恒指今早高開246點，高位升402點，低位跌248點，高低波幅650點。上升股份比例為24.63%，下跌為41.1%，無升跌為34.26%。

恒指收市跌225點或1.07%，報20728點，大市成交金額2330億元，較上日增加6.06%，是10月18日2590.56億元成交後最多；國指跌85點或1.13%，報7461點。恒生科技指數收報4668點，跌0.2%。

藍籌股成交金額976.56億元，佔大市成交41.91%；科指成份股成交金額596.38億元，佔大市成交25.59%；國指成份股成交金額865.48億元，佔大市成交37.14%。

24隻雙櫃台股，總成交1.29億元人民幣，相當於約1.4億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.14%，至151.55億元，佔大市成交6.5%。牛熊證成交金額54.4億元，減少29.93%；窩輪成交金額97.14億元，增加4.54%。

藍籌22隻升，59隻下跌，1隻無升跌。中升（0881）升25.81%，收報15.6元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.77%，收報13.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報57.35元，升14.7%；跌幅最大的是網易（9999）收報119.4元，跌5.61%。

恒指下試10天線(20629.93點)。科指下試10天線(4584.11點)。

北水南下合計淨流出30.43億元，終止連續6日流入。北水本月累計流入365.83億元，按月減少56.35%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.18%，是11月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.07%。低見20705.12點，是11月7日20370.44點後最低。今日收市報20728.19點，是11月6日後收市新低，當日報20538.38點。第1日陰燭。

科指曾跌最多0.41%，是11月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.44%。低見4658.69點，是11月7日4508.4點後最低。今日收市報4668.26點，是11月6日後收市新低，當日報4574.5點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.28%，是11月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見7450.64點，是11月7日7303.95點後最低。今日收市報7461.44點，是11月6日後收市新低，當日報7363.47點。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累升1.08%或221點，升幅是10月04日後最大，當時收市升幅為10.2%；本周表現最佳的是中升（0881），累升33.33%，其次為舜宇（2382）及農夫山泉（9633），分別升15.06%及14.43%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌8.05%，其次為比亞迪電子（0285）及聯通（0762），分別跌6.45%及4.98%。

國指本周累升1.62%或118點，升幅是10月04日後最大，當時收市升幅為11.73%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升29.46%，其次為快手（1024）及舜宇（2382），分別升15.73%及15.06%。而表現最差的是聯通（0762），累跌4.98%，其次為聯想（0992）及新東方（9901），分別跌4.56%及4.23%。

科指本周累升4.11%或184點，升幅是10月04日後最大，當時收市升幅為17.38%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升29.46%，其次為快手（1024）及舜宇（2382），分別升15.73%及15.06%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌6.45%，其次為聯想（0992）及網易（9999），分別跌4.56%及3.4%。

午後消息股表現

港銀減息

匯控（0005）收報71.4元，跌1.31%。

恒生（0011）收報95.65元，跌0.42%。

東亞銀行（0023）收報9.76元，跌0.31%。

中銀香港（2388）創52周高，見26.6元，收報26.05元，跌0.38%。

渣打集團（2888）創52周高，見94.9元，收報94元，跌0.9%。

本地地產股

新世界發展（0017）收報7.96元，跌1.61%。

新鴻基地產（0016）收報83.25元，升0.36%。

長實集團（1113）收報33.1元，跌0.75%。

恒地（0012）收報26.05元，跌0.57%。

信和置業（0083）收報7.93元，跌0.13%。

華置（0127）收報1.29元，升0.78%。

嘉華國際（0173）收報1.87元，無升跌。

DYNAM JAPAN（6889）先購後出租兩新飛機予Wizz。收報3.35元，升0.6%。

吉利控股就逾20億歐元銀團貸款進行談判。吉利（0175）收報14.74元，升2.79%。

鷹美（2368）半年盈利跌兩成 中期息削27%至0.22元收報4.1元，升0.74%。

今早及隔晚消息股表現

小鵬汽車（9868）股價一度升20% 昨發布首款AI汽車 大摩料為股價催化劑收報57.35元，升14.7%。

百度（9888）AI眼鏡 據報最快明年初銷售。收報88.95元，跌0.95%。

耀才（1428）客帳戶疑黑客操縱買中國金石 單日股價飈近8倍急回 據稱耀才全數賠償。收報2.43元，跌0.82%。

吉星新能源（3395）第三季虧損擴大至421萬加元。收報0.153元，無升跌。

傲基股份（2519）上市，定價15.6元。創上市新高，見14.96元，平上市低位0元，收報13.82元，跌11.41%。

晶科電子股份（2551）上市，定價3.61元。創上市新高，見5.56元，平上市低位0元，收報5.33元，升47.65%。

鷹美（2368）最快今日公布業績。收報4.1元，升0.74%。

法媒：傳匯控（0005）法國人壽業務獲42至67億港元收購報價。收報71.4元，跌1.31%。

小鵬（9868）向MONA車主提供每天150元延遲交付補償，年底將提高最多40%產能。收報57.35元，升14.7%。

中芯國際（0981）第三季盈利升58%，收入21.7億美元創單季新高。收報28.55元，升1.06%。

華信地產財務（0252）盈警，料中期轉蝕不多於3500萬元。收報1.7元，無升跌。

太地（1972）旗下三大商場出租率達100%，太古廣場銷售額首三季跌14%。收報16.46元，跌0.24%。

宏基資本（2288）：獲第三方洽購觀塘商廈若干單位及車位，明復牌。收報0.182元，升43.31%。

惠理集團（0806）、大和證券及大和資產管理達成戰略伙伴關係。收報1.86元，跌2.11%。

廣汽（2238）10月汽車銷量跌17%至18萬輛，新能源車跌4%。收報3.07元，升0.66%。

大家樂（0341）發盈警，料中期少賺最多30%。收報7.69元，跌7.68%。

破頂股表現

破頂股包括，應星控股（1440）創上市新高，見17.72元，收報16.12元，跌3.47%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見26.65元，收報26.3元，升2.33%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見24.4元，收報24元，跌0.21%；傲基股份（2519）創上市新高，見14.96元，平上市低位0元，收報13.82元，跌11.41%；晶科電子股份（2551）創上市新高，見5.56元，平上市低位0元，收報5.33元，升47.65%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見35.44元，收報35.36元，升2.02%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見399.4元，收報398.2元，升1.12%；ＡＧＸ　ＡＩ科技（3006）創上市新高，見89.8元，收報89.8元，升1.93%；博時比特幣（3008）創上市新高，見59.4元，收報59.12元，升1.79%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1367.5元，收報1367.5元，升0.4%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.76元，收報8.76元，升1.68%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.185元，收報9.185元，升1.55%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9.5元，收報9.46元，升1.99%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見18.12元，收報18.1元，升1.57%；華夏納指（3086）創上市新高，見42.72元，收報42.72元，升1.71%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見32.1元，收報32.1元，升3.75%；恒生標普五百（3195）創上市新高，見9.365元，收報9.36元，升0.65%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見9.28元，收報9.28元，升0.98%；Ａ都會人工智能（3413）創上市新高，見8.45元，收報8.45元，升1.44%；ＧＸ創新藍籌十強（3422）創上市新高，見77.56元，收報77.4元，升1.87%；Ａ都會ＷＥＢ３（3426）創上市新高，見8.86元，收報8.86元，升3.99%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.54元，收報9.49元，升1.77%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.59元，收報7.59元，升1.67%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1元，收報0.85元，升2.41%；中國唐商（0674）創52周高，見0.123元，收報0.122元，升11.93%；建發新勝（0731）創52周高，見0.25元，收報0.216元，升3.35%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見14.94元，收報14.5元，跌0.14%；小米（1810）創52周高，見29.25元，收報28.3元，升1.62%；工行（1398）創52周高，見4.97元，收報4.87元，跌0.61%；中銀香港（2388）創52周高，見26.6元，收報26.05元，跌0.38%；農業銀行（1288）創52周高，見4.09元，收報4.02元，跌0.25%；工商銀行（1398）創52周高，見4.97元，收報4.87元，跌0.61%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，弘海高新資源（0065）低見0.5元，收報0.54元，跌12.9%；金石控股集團（1943）低見0.126元，收報0.14元，跌77.42%；匯森股份（2127）低見0.04元，收報0.046元，跌6.12%；創業集團控股（2221）低見0.076元，收報0.076元，跌3.8%；友寶在線（2429）低見4.57元，收報4.61元，跌3.15%；友芝友生物－Ｂ（2496）低見5.48元，收報5.48元，跌5.35%；荃信生物－Ｂ（2509）低見12.6元，收報12.6元，跌6.67%；迪信通（6188）低見1元，收報1元，跌5.66%；盈利時（6838）低見0.32元，收報0.33元，升1.54%；萬馬控股（6928）低見0.061元，收報0.067元，升1.52%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.8元，收報6.81元，跌0.58%；王氏國際（0099）低見1.29元，收報1.29元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，升1.06%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；恆和集團（0513）低見0.161元，收報0.161元，無升跌；鼎益豐控股（0612）低見0.108元，收報0.122元，升6.09%；萊爾斯丹（0738）低見0.295元，收報0.3元，跌1.64%；利亞零售（0831）低見0.47元，收報0.47元，跌2.08%；坤集團（0924）低見0.4元，收報0.46元，升6.98%；皇朝家居（1198）低見0.27元，收報0.27元，跌8.47%。

異動股

上升異動股，包括，積木集團（8187）收報1.23元，升61.84%；晶科電子股份（2551）創上市新高，見5.56元，平上市低位0元，收報5.33元，升47.65%；宏基資本（2288）收報0.182元，升43.31%；致浩達控股（1707）收報0.092元，升33.33%；聯洋智能控股（1561）平上市低位0.1元，收報0.133元，升33%；新愛德集團（8412）收報0.53元，升32.5%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報25.5元，升28.27%；中升（0881）收報15.6元，升25.81%；IDT INT'L（0167）收報0.03元，升25%；帝王國際投資（0928）收報0.071元，升24.56%。

下跌異動股，包括，金石控股集團（1943）創上市新低，見0.126元，收報0.14元，跌77.42%；智數科技集團（1159）收報1.3元，跌30.48%；壹照明（8222）收報0.043元，跌27.12%；偉俊集團控股（1013）收報0.103元，跌25.36%；海天天綫（8227）收報0.325元，跌25.29%；創陞控股（2680）收報1.25元，跌25.15%；映美控股（2028）收報0.057元，跌21.92%；築友智造科技（0726）收報0.11元，跌20.29%；加幂科技（8198）收報0.27元，跌18.18%；ＷＴ集團（8422）收報0.101元，跌17.21%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.26元，跌16.13%。

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