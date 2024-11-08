財政部部長藍佛安表示，置換後將大幅節約地方利息支出。估算五年累計可節省約6000億元人民幣左右。2028年之前，地方需消化的隱性債務總額從14.3萬億元人民幣大幅降至2.3萬億元人民幣，平均每年消化額從2.86萬億元人民幣減為4600億元人民幣，不到原來的六分之一，化債壓力大大減輕。
藍佛安表示，防範化解地方政府債務風險，在解決存量債務風險的同時，必須堅決遏制新增隱性債務。財政部將會同相關部門，持續保持“零容忍”的高壓監管態勢，對新增隱性債務發現一起、查處一起、問責一起。主要從三個方面發力。
當前一些地方隱性債務規模大、利息負擔重，不僅存在爆雷風險，也消耗地方可用財力。在這種情況下，實施這樣一次大規模置換措施，意味著化債工作作根本轉變：一是從過去的應急處置向現在的主動化解轉變，二是從點狀式排雷向整體性除險轉變，三是從隱性債、法定債雙軌管理向全部債務規範透明管理轉變，四是從側重於防風險向防風險、促發展並重轉變。從政策效應看，能夠發揮一石二鳥作用。
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