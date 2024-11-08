藍佛安表示，防範化解地方政府債務風險，在解決存量債務風險的同時，必須堅決遏制新增隱性債務。財政部將會同相關部門，持續保持“零容忍”的高壓監管態勢，對新增隱性債務發現一起、查處一起、問責一起。主要從三個方面發力。

當前一些地方隱性債務規模大、利息負擔重，不僅存在爆雷風險，也消耗地方可用財力。在這種情況下，實施這樣一次大規模置換措施，意味著化債工作作根本轉變：一是從過去的應急處置向現在的主動化解轉變，二是從點狀式排雷向整體性除險轉變，三是從隱性債、法定債雙軌管理向全部債務規範透明管理轉變，四是從側重於防風險向防風險、促發展並重轉變。從政策效應看，能夠發揮一石二鳥作用。

其他報道

恒指收市跌225點 波幅、成交四周高 北水轉流出 港股全周轉升 終止4連跌

匯豐推最新「萬應錢」稅貸優惠 實際年利率可低至1.75厘

人大許宏才:年末地方政府專項債務限額增至35.52萬億元人民幣

人大通過地方政府債務限額加碼6萬億人幣 置換存量隱性債務

美國減息丨工銀亞洲減P 0.25厘

DYNAM JAPAN先購後出租兩新飛機予Wizz

東亞銀行宣布調低利率

渣打下調港元最優惠貸款利率

耀才客帳戶懷疑被入侵｜CEO許繹彬：未知事件是否涉騙案或手機被入侵

中國自動駕駛公司希迪智駕 擬明年在港IPO 集資2億美元

恒生下調港元最優惠利率及儲蓄存款利率

【有片：埋身擊】美匯指數仍有機會上試105.6 宜觀察才考慮高沽

晶科電子半日升45% 一手帳賺1640元

吉利控股就逾20億歐元銀團貸款進行談判

鷹美半年盈利跌兩成 中期息削27%至0.22元

半日沽空金額增13% 盈富沽空增23% 街貨兩周最多

中銀下調港元最優惠利率0.25厘至5.375厘

神威藥業首9個月營業額跌17% 注射液產品跌逾27%

恒指半日跌180點 成交增35% 北水流入增1.7倍 晶科上市升45% 傲基跌12%

匯豐下調港元最優惠利率0.25厘至5.375厘

渣打：特朗普或推高長息 惟不礙港P回落