moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

人行：截至第三季末人民幣貸款餘額按年升8.1%

人民銀行統計數據顯示，截至今年第三季末，金融機構人民幣各項貸款餘額按年升8.1%至253.61萬億元（人民幣，下同），首三季人民幣貸款增加16.02萬億元；按貸款用途計，同期固定資產貸款餘額按年升11.3%至72.47萬億元，首三季增加6.54萬億元。經營性貸款餘額按年升9%至69.42萬億元，首三季增加5.05萬億元。

截至今年第三季末，人民幣房地產貸款餘額按年跌1%至52.9萬億元。其中人民幣房地產開發貸款餘額按年升2.7%至13.79萬億元，增速較上年末高1.2個百分點，首三季增加6385億元。個人房屋貸款餘額按年跌2.3%至37.56萬億元。

截至今年第三季末，本外幣住戶貸款餘額按年升3.1%至82.05萬億元，首三季增加1.94萬億元。其中經營性貸款餘額按年升9.9%至24.06萬億元，首三季增加1.9萬億元。不含個人房屋貸款的消費性貸款餘額按年升5.8%至20.43萬億元，首三季增加6578億元。

截至今年第三季末，本外幣服務業中長期貸款餘額按年升9.6%至67.74萬億元，增速比各項貸款高2個百分點，首三季增加5.19萬億元；不含房地產業的服務業中長期貸款餘額按年升10.8%；房地產業中長期貸款餘額較去年同期升5.5%，增速較上年末高1.2個百分點。

其他報道

藍佛安：加快推進發特別國債 補充國有銀行核心一級資本

財政部藍佛安：政府還有較大舉債空間 正謀劃加大逆周期調節力度

財政部藍佛安：置換債務估算5年累計節省6000億元人民幣

全日沽空金額減10% 盈富沽空增38%

恒指收市跌225點 波幅、成交四周高 北水轉流出 港股全周轉升 終止4連跌

財政部部長藍佛安:直接增加地方化債資源10萬億元人民幣

匯豐推最新「萬應錢」稅貸優惠 實際年利率可低至1.75厘

人大許宏才:年末地方政府專項債務限額增至35.52萬億元人民幣

人大通過地方政府債務限額加碼6萬億人幣 置換存量隱性債務

美國減息丨工銀亞洲減P 0.25厘

DYNAM JAPAN先購後出租兩新飛機予Wizz

東亞銀行宣布調低利率

渣打下調港元最優惠貸款利率

耀才客帳戶懷疑被入侵｜CEO許繹彬：未知事件是否涉騙案或手機被入侵

中國自動駕駛公司希迪智駕 擬明年在港IPO 集資2億美元

恒生下調港元最優惠利率及儲蓄存款利率

【有片：埋身擊】美匯指數仍有機會上試105.6 宜觀察才考慮高沽

晶科電子半日升45% 一手帳賺1640元

吉利控股就逾20億歐元銀團貸款進行談判

鷹美半年盈利跌兩成 中期息削27%至0.22元

半日沽空金額增13% 盈富沽空增23% 街貨兩周最多

中銀下調港元最優惠利率0.25厘至5.375厘