人民銀行統計數據顯示，截至今年第三季末，金融機構人民幣各項貸款餘額按年升8.1%至253.61萬億元（人民幣，下同），首三季人民幣貸款增加16.02萬億元；按貸款用途計，同期固定資產貸款餘額按年升11.3%至72.47萬億元，首三季增加6.54萬億元。經營性貸款餘額按年升9%至69.42萬億元，首三季增加5.05萬億元。
截至今年第三季末，人民幣房地產貸款餘額按年跌1%至52.9萬億元。其中人民幣房地產開發貸款餘額按年升2.7%至13.79萬億元，增速較上年末高1.2個百分點，首三季增加6385億元。個人房屋貸款餘額按年跌2.3%至37.56萬億元。
截至今年第三季末，本外幣住戶貸款餘額按年升3.1%至82.05萬億元，首三季增加1.94萬億元。其中經營性貸款餘額按年升9.9%至24.06萬億元，首三季增加1.9萬億元。不含個人房屋貸款的消費性貸款餘額按年升5.8%至20.43萬億元，首三季增加6578億元。
截至今年第三季末，本外幣服務業中長期貸款餘額按年升9.6%至67.74萬億元，增速比各項貸款高2個百分點，首三季增加5.19萬億元；不含房地產業的服務業中長期貸款餘額按年升10.8%；房地產業中長期貸款餘額較去年同期升5.5%，增速較上年末高1.2個百分點。
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