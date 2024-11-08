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金山科技工業發盈喜 料中期盈利升最多7倍

金山科技工業（0040）發盈喜，預期截至9月30日止中期純利介乎2500萬至2800萬元，按年升約6.1至7倍。

集團指純利上升因一次性電池產品需求強勁，首半年銷售增加約6.6%，至約35億元，在中國及東南亞的製造設施完成重新平衡後，透過增強產品組合和營運效率，毛利率由去年同期的27.4%提高2個百分點，至首半年約29. 4%，但部分增長被首半年各項費用較去年同期增加所抵銷。 該集團預期本月20日公布中期業績。

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