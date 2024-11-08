集團指純利上升因一次性電池產品需求強勁，首半年銷售增加約6. 6%，至約35億元，在中國及東南亞的製造設施完成重新平衡後， 透過增強產品組合和營運效率，毛利率由去年同期的27.4% 提高2個百分點，至首半年約29. 4%，但部分增長被首半年各項費用較去年同期增加所抵銷。 該集團預期本月20日公布中期業績。

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