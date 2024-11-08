汪濤指，環比來看，經季節性及假期因素調整後，估計出口從此前環 比下跌轉為環比增長3.3%。出口增長動能亦從9月環比下跌改善 至環比增長0.1%。按實際值計算，她估計出口實際按年增速從6 .8%升至16.4%；進口實際按年增速從此前的0.7% 走弱至下跌1%。

對G3的出口同比增速從9月的1.2%升至8.9%。對美出口增 速從2.2%升至7.6%；得益於低基數，對歐盟出口亦有改善。 對日出口同比增速升幅尤為顯著，從9月的下跌7.2% 升至10月的增長7.6%，增速為去年4月以來最高。

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