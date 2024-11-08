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瑞銀汪濤：低基數或推動10月中國出口增速遠超預期

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤指，10月中國出口按年增長12.7%，高於9月增長2.4%的幅度，且遠超市場一致預期5%的幅度，估計受低基數及出口回補等推動。至於進口走弱至按年下跌2.3%，但基本符合市場預期；貿易順差從820億美元擴大至960億美元。

汪濤指，環比來看，經季節性及假期因素調整後，估計出口從此前環比下跌轉為環比增長3.3%。出口增長動能亦從9月環比下跌改善至環比增長0.1%。按實際值計算，她估計出口實際按年增速從6.8%升至16.4%；進口實際按年增速從此前的0.7%走弱至下跌1%。

對G3的出口同比增速從9月的1.2%升至8.9%。對美出口增速從2.2%升至7.6%；得益於低基數，對歐盟出口亦有改善。對日出口同比增速升幅尤為顯著，從9月的下跌7.2%升至10月的增長7.6%，增速為去年4月以來最高。

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