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深碳科技以工業廢料融入碳捕集技術 成本降逾三成

實現淨零排放離不開二氧化碳捕集、利用與封存（CCUS）。面對目前碳捕集技術能耗高、成本昂貴等挑戰，北京大學與南方科技大學科學家團隊共同成立科創企業「深碳科技」，研發以工業固體廢物為原料的固態胺碳捕集技術，整體成本比國際同類技術低超過三成，經濟效益和環保潛力並存。

傳統的化學捕集方法，如液胺吸收法，存在設備腐蝕和高能耗等問題，物理捕集技術則在穩定性和材料選擇上存在限制。而深碳科技利用低成本的粉煤灰、冶金渣等工業固體廢物製作二氧化碳吸附材料。與國際同類技術相比，其整體成本降低超過三成。

北京大學能源與資源工程博士許繼雲指，該技術可改善室內空氣質素，應用在建築物鮮風系統，可控制室內碳濃度，能耗可降低二至五成。還可應用於工業煙氣碳捕集，電力、化工、鋼鐵、水泥等傳統工業均可廣泛採用。甚至可根據不同溫度、濕度和抗氧化情況，制定相應的碳捕集材料，確保達到最佳的捕集效果。

深碳科技計劃推動捕集碳萬噸至十萬噸級別的碳捕集項目，同時積極開拓海外市場，探索擴大規模和降低成本的方案，以促進技術商業化。目前，該公司已與光大環境達成合作，進行煙氣碳捕集項目的工業示範，並與珠海華發集團合作，推動建築空氣碳捕集項目落地。