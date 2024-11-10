於上述轉讓及認購事項完成後，長飛光纖光纜將將持有奔騰激光共計59.1837%的股權及Cutlite共計70.0604%的股權，故奔騰激光及Cutlite（目標公司）將成為公司的非全資附屬公司。

長飛光纖光纜表示，奔騰激光及Cutlite於國內外均有較高的品牌知名度、完善的銷售渠道、穩定的客戶資源，可幫助公司將激光器業務拓展至海外市場。另一方面，長飛光纖光纜司國際化業務佈局，以及電力、通信、新能源汽車等領域的業務佈局，將可為兩家公司進一步拓展海外市場及該等領域的激光裝備業務，實現更好的業務協同效應。

長飛光纖光纜續指，奔騰激光及Cutlite均擁有領先的市場份額及激光裝備技術水平，能與公司相關業務在產品與技術研發方面實現優勢互補。另目標公司的業務整合將，能提高公司及目標公司的生產營運效率。