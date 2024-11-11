美股向上，港股ADR跌494點或2.38%，報20234點，即月恒指夜期跌323點，報20265點，夜期低水463點。繼昨日升逾6%後，比特幣今早曾升最多1.96%，高見81497.07美元，再創紀錄新高。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌5.17%，折合報413.42元；阿里巴巴（9988）跌5.94%，折合報91.54元；美團（3690）跌9.27%，折合報185.17元；匯控（0005）跌5.06%，折合報69.91元；建行（0939）跌2.78%，折合報6.1元。
道期現升0.092%；標期現升0.18%；納期現升0.31%。日本東證指數現升0.37%；韓國KOSPI指數現跌0.66%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.3%。
VIX指數隔晚跌1.71%或0.26點，報14.94點。
紐油現跌0.14%或0.09美元，報70.28美元；布油現跌0.06%或0.05美元，報73.82美元；金價現跌0.02%或0.66美元，報2684.11美元；LME 銅期貨隔晚跌2.28%或220.5美元，報9443.5美元。比特幣現升0.93%或748.77美元，報80676.65美元；美國10年期債息無升跌，報4.3043厘。
多間公司最勩今日公布業績，包括，諾誠健華（9969）、零跑（9863）、日清食品（1475）、寶勝國際（3813）、騰訊音樂－ＳＷ（1698）及裕元集團（0551）。
紛美包裝（0468）：核數師出缺。
長飛光纖光纜（6869）擬收購奔騰激光及Cutlite。
碧桂園（2007）楊惠妍：臨近年末保交房任務仍非常具挑戰性。
海峽石油化工（0852）：法院命令發新股前雖通知大股東王健生。
傳美國要求台積電明起停供應AI晶片予內地客戶。
電訊數碼（6033）盈警料中期純利最多跌62.1%。
金山科技工業（0040）發盈喜，料中期盈利升最多7倍。
譚仔（2217）向母企收購香港丸龜製麵 總代價1250萬元。
舜宇光學（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌2%至1.16億件。
好孩子（1086）首九個月收入升12%至64.9億元。
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