恒指今早低開470點或2.27%，報20258點，大市成交金額28億元；國指今早低開176點或2.37%，報7284點。恒生科技指數開市報4524點，跌3.08%。上升股份比例為3.6%，下跌為15.22%，無升跌為81.16%。
藍籌3隻升，73隻下跌，6隻無升跌。中芯國際（0981）升4.9%，報29.95元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌5.79%，報4.07元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報29.95元，升4.9%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報18元，跌8.54%。
恒指跌穿10天線(20595.81點)、20天線(20543.18點)。科指跌穿10天線(4579.15點)、20天線(4540.53點)。
多間公司最勩今日公布業績，績前表現如下，諾誠健華（9969）開市報7.09元，升0.85%。
零跑（9863）開市報32.05元，無升跌。
日清食品（1475）無成交，報4.56元。
寶勝國際（3813）開市報0.55元，無升跌。
騰訊音樂－ＳＷ（1698）無成交，報44.8元。
裕元集團（0551）無成交，報16.18元。
紛美包裝（0468）：核數師出缺。無成交，報2.42元。
長飛光纖光纜（6869）擬收購奔騰激光及Cutlite。開市報12.5元，升8.7%。
碧桂園（2007）楊惠妍：臨近年末保交房任務仍非常具挑戰性。停牌。
海峽石油化工（0852）：法院命令發新股前雖通知大股東王健生。無成交，報0.201元。
傳美國要求台積電明起停供應AI晶片予內地客戶。
晶片股
中芯國際（0981）開市報29.95元，升4.9%。
華虹半導體（1347）開市報23.3元，升1.75%。
ASMPT（0522）開市報76.8元，跌7.75%。
電訊數碼（6033）盈警料中期純利最多跌62.1%。無成交，報0.71元。
金山科技工業（0040）發盈喜，料中期盈利升最多7倍。開市報0.49元，無升跌。
譚仔（2217）向母企收購香港丸龜製麵 總代價1250萬元。開市報0.78元，無升跌。
舜宇光學（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌2%至1.16億件。開市報54.7元，跌2.58%。
好孩子（1086）首九個月收入升12%至64.9億元。開市報0.75元，無升跌。
破頂股包括，博時比特幣（3008）創上市新高，見62.76元，開市報62.76元，升6.16%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9.99元，開市報9.99元，升5.6%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.96元，開市報9.96元，升4.95%。
1隻股份創上市新低，包括力高集團（1622）低見0.295元，開市報0.295元，跌4.84%。
創52周低，其中包括，網易（9999）低見116元，開市報116元，跌2.85%；金活醫藥集團（1110）低見0.48元，開市報0.48元，跌2.04%。
異動股
上升異動股，包括，雄岸科技（1647）開市報0.134元，升14.53%；惠陶集團（8238）開市報0.049元，升13.95%；超媒體控股（0072）開市報0.255元，升11.84%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.169元，升11.18%；紅星美凱龍（1528）開市報2.5元，升11.11%；博雅互動（0434）開市報2.41元，升11.06%；歐科雲鏈（1499）開市報0.198元，升10%；ＯＳＬ集團（0863）開市報7.6元，升9.67%；勝利管道（1080）開市報0.035元，升9.38%；長飛光纖光纜（6869）開市報12.5元，升8.7%。
下跌異動股，包括，潤華服務（2455）開市報0.75元，跌10.71%；凱萊英（6821）開市報53.2元，跌10.29%；世茂集團（0813）開市報1.38元，跌9.21%；合景泰富（1813）開市報0.53元，跌8.62%；同程旅行（0780）開市報18元，跌8.54%；申萬宏源香港（0218）開市報1.88元，跌8.29%；國農金融投資（8120）開市報0.046元，跌8%；貝殼－Ｗ（2423）開市報55元，跌7.8%。
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