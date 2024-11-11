恒指今早低開470點或2.27%，報20258點，大市成交金額28億元；國指今早低開176點或2.37%，報7284點。恒生科技指數開市報4524點，跌3.08%。上升股份比例為3.6%，下跌為15.22%，無升跌為81.16%。