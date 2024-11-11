港元現報7.7747元貶值2點子，曾貶值最多13點子，報7.7758元，亦曾升值最多0點子，報7.7745元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.29億元，較再上一日減11億元，總結餘是11月6日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升49.46點子至4.47524%，是10月31日後最高；1星期HIBOR跌0.94點子至4.07744%，是11月7日後最低；2星期HIBOR升0.54點子至4.09577%，是11月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.38點子至4.28649%，是11月1日後最高；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.18506%，是11月7日後最低；12個月期HIBOR升0.07點子至4.08893%，是11月6日後最高。

美元指數現報104.997無升跌。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8502%，連續2日收窄，利差是2024年11月01日後最窄，當日差距為-0.7445%。

對上一次連續2日收窄，是2024年10月30日，當日利差報-0.7346%。

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