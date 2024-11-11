作為諒解備忘錄的一部分，基滙資本攜手迪拜世博城和臨港集團擬共同成立合資企業以建立一個輕資產營運管理平台，專注於資源高效的精簡化營運，以管理園區設施並為生命科學企業提供度 身定制的服務，包括為客戶提供全面的園區管理和其他增值服務。該營運模式具有靈活性和可擴展性，以確保能夠靈活應對行業需求和技術提升。

基滙資本、迪拜世博城和臨港集團將共同致力加速生命科學的研究，吸引全球生物科技企業，將迪拜打造成為創新醫療和製藥的領先中心，並建立一個充滿活力的國際產業聯盟，重新定義該地 區的生命科學創新。

基滙資本執行合伙人、另類資產投資聯席主席及中國地區主管彭慶邦表示，基滙資本很榮幸能與迪拜世博城和臨港集團合作，並非常期待為這一共同願景貢獻專業知識。隨著近年來當地人口淨流入趨勢不斷增長，基滙資本對阿聯酋，特別是迪拜的潜在發展商機充滿信心。尤其是迪拜擁有强大的基礎設施和國際社群，加上周邊市場覆蓋地理位置優越，為生命科學及其他創新科技領域的發展提供了堅強的後盾。此次合作將為本地和全球行業參與者提供新的機遇及平台，並為迪拜不斷發展的創新科技領域添加動力。

臨港集團首席財務官、臨港海外公司董事長楊菁表示，臨港集團未來將與基滙資本、迪拜世博城攜手，共同推進迪拜世博生命科學園項目的發展。通過打造集研究、開發、生產為一體的國際 領先生命科學園區的生態環境，為園區內企業「走出去」到中東發展提供落地幫助。臨港集團又將為項目提供符合商業規則及當地法律的產業服務。同時，為集團培養一批具備國際視野的園區管理及國際招商經驗的專業團隊人才，提升對境內外企業的綜合服務能力。

迪拜世博城首席合作官 Manal AlBayat 表示指，很高興與基滙資本和臨港集團一起來實現共同的目標，並在應對全球挑戰方面取得有意義且迫切的進展。迪拜世博城已成為全球一些最具創新性企業和機構的聚集地，並為那些與擁有更公平、繁榮和可持續未來共同願景的人們提供了一個協作、包容的生態系統。

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