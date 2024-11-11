中國財政刺激方案於上周五落地。專注化解存量地方債務的方案在市場預期之內，但缺乏直接拉動經濟增長的措施，A股港股均低開，港股連跌兩日，恒指曾低見20151.38點，是10月18日後最低。國指亦曾低見7242.97點，是10月18日7170.55點後最低。
恒指今早低開470點，高位跌343點，低位跌576點，高低波幅234點。上升股份比例為14.24%，下跌為42.93%，無升跌為42.81%。
恒指半日跌439點或2.12%，報20288點，大市成交金額1139億元；國指跌158點或2.13%，報7302點。恒生科技指數收報4597點，跌1.52%。
藍籌股成交金額511.19億元，佔大市成交44.88%；科指成份股成交金額330.34億元，佔大市成交29%；國指成份股成交金額454.17億元，佔大市成交39.87%。
24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少22.46%，至117.5億元，佔大市成交10.31%。牛熊證成交金額48.96億元，減少10.01%；窩輪成交金額68.54億元，減少29.44%。
藍籌9隻升，69隻下跌，4隻無升跌。中升（0881）升21.41%，收報18.94元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌5.71%，收報78.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.05元，升9.39%；跌幅最大的是ASMPT（0522）收報78.45元，跌5.77%。
恒指跌穿10天線(20598.89點)、20天線(20544.72點)。科指曾跌穿10天線(4586.41點)、20天線(4544.17點)。
北水南下合計淨流入26.13億元，終止單日流出。北水本月累計流入391.96億元，按月減少53.23%，N/A，金額是2月後新低，連續第17個月流入。
科笛（2487）首席執行官張樂樂再增持5000股 涉約5萬元。收報9.37元，跌4.29%。
多間公司最勩今日公布業績，績前表現如下，諾誠健華（9969）收報7.23元，升2.84%。
零跑（9863）收報32.75元，升2.18%。
日清食品（1475）收報4.59元，升0.66%。
寶勝國際（3813）收報0.55元，無升跌。
騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報44.75元，跌0.11%。
裕元集團（0551）收報16.34元，升0.99%。
紛美包裝（0468）：核數師出缺。收報2.4元，跌0.83%。
長飛光纖光纜（6869）擬收購奔騰激光及Cutlite。收報11.94元，升3.83%。
碧桂園（2007）楊惠妍：臨近年末保交房任務仍非常具挑戰性。停牌。
海峽石油化工（0852）：法院命令發新股前雖通知大股東王健生。收報0.201元，無升跌。
傳美國要求台積電明起停供應AI晶片予內地客戶。
晶片股
中芯國際（0981）收報30.1元，升5.43%。
華虹半導體（1347）收報25.05元，升9.39%。
ASMPT（0522）收報78.45元，跌5.77%。
電訊數碼（6033）盈警料中期純利最多跌62.1%。收報0.71元，無升跌。
金山科技工業（0040）發盈喜，料中期盈利升最多7倍。收報0.5元，升2.04%。
譚仔（2217）向母企收購香港丸龜製麵 總代價1250萬元。收報0.77元，跌1.28%。
舜宇光學（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌2%至1.16億件。收報57.4元，升2.23%。
好孩子（1086）首九個月收入升12%至64.9億元。收報0.79元，升5.33%。
破頂股包括，今海醫療科技（2225）創上市新高，見7.68元，收報7.55元，升7.09%；經緯天地（2477）創上市新高，見4.72元，收報4.22元，跌4.09%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見24.15元，收報23.45元，升1.52%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見27元，收報26.95元，升2.47%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見29.75元，收報28.85元，升0.7%；晶科電子股份（2551）創上市新高，見5.95元，收報5.5元，升3.19%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見400.2元，收報399.2元，升0.25%；博時比特幣（3008）創上市新高，見63.5元，收報63.38元，升7.21%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1382.5元，收報1382.5元，升1.1%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見10.2元，收報10.18元，升7.61%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見18.24元，收報18.24元，升0.77%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見29.96元，收報29.86元，升7.49%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1099.9元，收報1099.5元，升0.02%；華夏納指（3086）創上市新高，見43.2元，收報42.82元，升0.23%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見29.48元，收報29.3元，升6.86%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1076.75元，收報1076元，升0.01%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見33.52元，收報33.4元，升4.05%；恒生標普五百（3195）創上市新高，見9.795元，收報9.415元，升0.59%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見9.33元，收報9.33元，升0.54%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見10.2元，收報10.2元，升7.48%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見8.105元，收報8.105元，升6.79%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.306元，收報1.306元，升7.76%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.306元，收報1.306元，升7.22%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見51.46元，收報51.46元，升0.39%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見9.4元，收報9.395元，升8.24%；白花油（0239）創52周高，見2.55元，收報2.55元，升2%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.87元，收報1.82元，升4.6%；齊魯高速（1576）創52周高，見2.38元，收報2.27元，跌3.4%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見2.84元，收報2.75元，升0.36%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.51元，收報0.47元，升6.82%；雄岸科技（1647）創52周高，見0.147元，收報0.13元，升11.11%；義合控股（1662）創52周高，見2.5元，收報2.48元，升18.1%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見29.35元，收報29.1元，升2.83%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，復興亞洲（0274）低見0.11元，收報0.124元，升3.33%；力高集團（1622）低見0.285元，收報0.31元，無升跌；貓屎咖啡控股（1869）低見0.141元，收報0.146元，跌3.31%；匯森股份（2127）低見0.036元，收報0.036元，跌21.74%；醫思健康（2138）低見0.72元，收報0.72元，跌4%；創業集團控股（2221）低見0.073元，收報0.076元，無升跌；眾誠能源（2337）低見1.8元，收報1.82元，跌6.67%；友和集團（2347）低見0.53元，收報0.53元，跌14.52%；力高健康生活（2370）低見0.36元，收報0.365元，跌3.95%；友寶在線（2429）低見4.5元，收報4.82元，升4.56%。
37隻股份創52周低，其中十隻包括，網易（9999）低見116元，收報119元，跌0.34%；國際家居零售（1373）低見1.04元，收報1.05元，跌0.94%；大快活集團（0052）低見6.78元，收報6.78元，跌0.44%；結好控股（0064）低見0.138元，收報0.138元，跌4.17%；王氏國際（0099）低見1.17元，收報1.17元，跌9.3%；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.455元，跌3.19%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.17元，收報0.17元，跌5.03%；香港興業國際（0480）低見0.96元，收報0.99元，跌2.94%；金活醫藥集團（1110）低見0.47元，收報0.47元，跌4.08%。
異動股
上升異動股，包括，正通汽車（1728）收報0.17元，升44.07%；世紀陽光（0509）收報0.425元，升41.67%；匯量科技（1860）收報3.74元，升40.6%；惠陶集團（8238）收報0.058元，升34.88%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.2元，升34.23%；曠逸國際（1683）收報0.071元，升22.41%；中升（0881）收報18.94元，升21.41%；鼎益豐控股（0612）收報0.145元，升18.85%；義合控股（1662）創52周高，見2.5元，收報2.48元，升18.1%；映宇宙（3700）創52周高，見1.36元，收報1.34元，升17.54%。
下跌異動股，包括，智數科技集團（1159）收報0.81元，跌37.69%；金輪天地控股（1232）收報0.051元，跌23.88%；潤華服務（2455）收報0.65元，跌22.62%；匯森股份（2127）創上市新低，見0.036元，收報0.036元，跌21.74%；新愛德集團（8412）收報0.415元，跌21.7%；凱知樂國際（2122）收報0.04元，跌18.37%；亨鑫科技（1085）收報1.05元，跌17.97%；皇冠環球集團（0727）收報0.099元，跌17.5%；陸慶娛樂（8052）收報0.038元，跌15.56%；中天順聯（0994）收報0.216元，跌15.29%。
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