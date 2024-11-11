中國財政刺激方案於上周五落地。專注化解存量地方債務的方案在市場預期之內，但缺乏直接拉動經濟增長的措施，A股港股均低開，港股連跌兩日，恒指曾低見20151.38點，是10月18日後最低。國指亦曾低見7242.97點，是10月18日7170.55點後最低。