明報記者 江陵凱、劉德斌

李小加倡議的新股通機制是以互聯互通模式，容許內地投資者於香港市場認購首次公開招股（IPO），同時亦允許香港的全球投資者認購內地A股的IPO。早於2022年12月時，中證監及香港證監會聯合公布，同意擴大兩地股票互聯互通範圍，並確認來港主要上市外國公司可納入港股通，當時有市場人士認為，措施已為吸引外國公司來港上市的重要王牌。

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不過，李小加認為，現時中國已經發展成不只需要資金的國家，同時需要資本輸出及輸入，並且需延展到世界各地的發展市場，他認為要真正達到上述目的，只有推出新股通才能夠完成。「新股通應該是（互聯互通）最終的終點，現在我們還是走了一半，希望總有一天能走到新股通去。」

盼中國入股全球資源商助「世紀互換」

「總有一天我們（中國）的錢，去買世界的貨，要買到正確的地方、以正確的方式，以正確的市場結構來買。」李小加解釋，作為世界上最大的資源消費及能源進口的中國，其資金若能進入到國際資源及能源公司，並成為公司的股東，當遇上商品價格漲跌時，則可以作自然對冲。另一方面，國際資源及能源公司亦可將收到人民幣購買中國國債以「世紀互換」，將其資產負債表除美元外、變得更多元化及對冲。此外，擁有中國國債的國際公司，同時亦會對中國的發展更為「着緊」，與中國作更深層次的經濟融合。

值得一提的是，李小加仍任港交所行政總裁時，已於2016年初提出《戰略規劃2016-2018》，建議推出新股通，但截至目前於推行方面仍未有實際消息，只得本港零星的市場聲音討論，並呼籲有關當局考慮推行。

稱中國資金較緊張 現推新股通或更難

李小加指出，新股通的推出牽涉到內地政策、內地發展的優先取向，以及香港發展及訴求，而香港早已為新股通推行作準備，惟當時提出新股通時內地資金與世界金融產品間的需求不大，但目前此需求較當時更大。但從資金流動性角度來看，目前推行新股通則可能更難，他解釋現階段的中國資金狀况，較當年提出時更為緊張。

有市場人士指出，當年中證監及上交所高層有聲音反對推行新股通，當時本港有財金官員眼見有內地政府高層反對，而向個別新股通的支持者下「封口令」，禁止再公開高調討論新股通。該名市場人士認為，反對新股通推行的人士「根本看不到國家的利益」，中國政府內有許多部門擁有更高權力和地位，從更高視野通盤考慮才代表真正的國家利益。

[互聯互通10周年]

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