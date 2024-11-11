港投公司表示，「新計劃」自今年3月開始接受申請，預計截至今年12月底，到帳並配置於「投資組合」的資金最少3億元，將在明年首季啟動投資，料投資階段和類別主要為處於發展階段的企業和團隊，鎖定期為明年1月1日起計的7年。

港投將按機制選定2至4名基金經理，為「投資組合」作出投資，合資格基金經理如具備以香港為總部，並有清晰而具體的業務擴展方案；成立至少5年；資產管理規模不少於2億港元；管理和決策人員以香港為長駐地和基地，並有超過半數的員工為香港居民等條件，將獲優先考慮。

投資領域方面，港投公司表示，有意參與的基金經理須提出最少兩個能為香港科技或商用轉化帶來嶄新發展的新應用或新賽道，聚焦以香港市場為基礎進行探索和孵化，並要結合香港的優勢、定位和需要，以推動科技應用的跨地域發展為長遠方向。每隻基金規模和安排將不少於5000萬港元，於基金成立兩年內作出投資。

港府今年初公布「新計劃」合資格申請人須投資最少3000萬港元於獲許投資資產，當中300萬港元將投放在「投資組合」。

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