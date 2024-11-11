合營公司將主要於澳洲及新西蘭從事即食麵、零食、穀物片及其他食品的進口及銷售。

日清食品指出，近年澳洲及新西蘭的即食麵市場健康增長，當中澳洲的即食麵需求量由2019年的4.2億份增加至2023年的5億份，複合年增長率為4.5%；新西蘭的即食麵需求量由9,000萬份增加至1.1億份，複合年增長率為5.1%，兩國的增速均超過3.1%的全球複合年增長率。

該集團認為，有關增長趨勢將持續，原因是移民至澳洲及新西蘭的亞洲人數上升，帶動兩國的人口持續增加，為當地即食麵市場的擴張帶來龐大機遇。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，合營公司的成立標誌著集團拓展國際市場的重要里程碑，鞏固公司在澳洲及新西蘭的市場地位。

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