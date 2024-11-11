瑞銀研究了歐盟的碳邊境調節機制（CBAM），作為首個主要的碳邊境制度，預計最早從2026年開始將對鋼鐵產生重大影響，因為這將大幅提高不銹鋼進口成本，約為交易價格的21至26%；加速向低碳生產替代方案轉型，廢鋼以及使用天然氣/氫氣的直接還原鐵（DRI）制鋼價值鏈可能成為受益者。

隨著除CBAM外的碳邊境制度出現，它們可能為碳強度較低的國內產品打開上行空間，取代高碳強度進口產品。在全球範圍內，瑞銀認為基礎金屬（歐盟、日本、美國）、非金屬礦物（澳洲、歐盟、日本、美國）、非能源礦產（印尼）以及橡膠和塑膠（日本）的國內生產商可能受益，因其更低的碳強度可能較進口產品具有成本優勢。

相反，碳強度較高的20間出口商面臨下行風險。該行估計隨著碳邊界成形，東盟（金屬製品、非金屬礦物、橡膠和塑膠）、印度（基礎金屬、電子和電氣設備、金屬製品、橡膠和塑膠）和俄羅斯（基礎金屬、化學品、金屬製品、非金屬礦物、橡膠和塑膠、木材和紙張）中，碳排放強度較高的部分出口商可能面臨成本升高及需求萎縮。

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