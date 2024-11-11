moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀：碳邊境制度將步入多年發展期 產生重大財務影響

瑞銀投資銀行研究部大中華區可持續發展研究主管胡炳熙表示，在貿易保護主義升溫以及國家安全相關舉措日益增加的情况下，認為全球新興的碳邊境制度將步入多年發展期，產生重大財務影響。亞太地區作為全球供應鏈的重要組成部分，將受到嚴重影響。通過分析65個市場中22個產品組的貿易和碳排放資料，覆蓋超過100萬組貿易對，識別出70多間潛在正面/負面敞口最大的公司，當中亞洲（除日本外）為25間；日本為23間；歐洲、中東和非洲為13間；美國為17間。

瑞銀研究了歐盟的碳邊境調節機制（CBAM），作為首個主要的碳邊境制度，預計最早從2026年開始將對鋼鐵產生重大影響，因為這將大幅提高不銹鋼進口成本，約為交易價格的21至26%；加速向低碳生產替代方案轉型，廢鋼以及使用天然氣/氫氣的直接還原鐵（DRI）制鋼價值鏈可能成為受益者。

隨著除CBAM外的碳邊境制度出現，它們可能為碳強度較低的國內產品打開上行空間，取代高碳強度進口產品。在全球範圍內，瑞銀認為基礎金屬（歐盟、日本、美國）、非金屬礦物（澳洲、歐盟、日本、美國）、非能源礦產（印尼）以及橡膠和塑膠（日本）的國內生產商可能受益，因其更低的碳強度可能較進口產品具有成本優勢。

相反，碳強度較高的20間出口商面臨下行風險。該行估計隨著碳邊界成形，東盟（金屬製品、非金屬礦物、橡膠和塑膠）、印度（基礎金屬、電子和電氣設備、金屬製品、橡膠和塑膠）和俄羅斯（基礎金屬、化學品、金屬製品、非金屬礦物、橡膠和塑膠、木材和紙張）中，碳排放強度較高的部分出口商可能面臨成本升高及需求萎縮。

其他報道

日清食品伙日清亞洲組合營拓澳紐市場 出資約523萬元

港投料新資本投資者入境計劃年底到帳最少3億元 明年首季開始投資

李小加憶述當年最難解決跨境資金進出

李小加：互聯互通完成一半 冀納新股通 稱現時中國元素居多兼局限二級市場

【有片：埋身擊】比特幣以太幣有望進一步上升 需研設止蝕位

中投副總經理祁斌據報空降香港中聯辦副主任 管經濟事務

半日沽空金額減4% 小米沽空增78%

日清食品首三季少賺7%