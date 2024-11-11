在岸人民幣曾貶值最多0.06%，貶值至7.189元，是8月2日7.2468元後最弱。現報7.1865元，貶值0.03%。連續貶值2日，累計貶值0.0441元，對上一次連續貶值2日是11月6日。離岸人民幣曾貶值至7.206元，是11月8日後最弱，現報7.2035元，貶值0.03%。

張建泰表示，內地最新推出的刺激計劃並未包括刺激消費的措施，可能會延後到12月中央經濟工作會議之後。總體而言，該計劃表明，中國政府現階段仍將重點放在系統性風險緩解上，並在更明確實施時間表之前保留應對美國關稅的政策空間。根據美國行動而採取的反制策略可能會面臨刺激計劃延遲的風險，從而削弱刺激樂觀情緒。

張建泰表示，儘管人民幣貶值且面臨美國加徵關稅的威脅，但人行並沒有表現出透過重新啟動人民幣定盤政策支持來捍衛人民幣的意願。這一現狀與人行在第三季貨幣政策執行報告中「維持匯率彈性」的新外匯政策指引相符。這顯示人行對美國大選後的人民幣走勢仍感到滿意，外匯超調已基本得到遏制。如果共和黨全面取得國會參眾兩院過半數席位，政策訊號可能會為離岸人民幣在7.2-7.3區間內的交易開綠燈。

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