公司指，鑑於香港房地產市場形勢趨於穩定，本地發展商正加強住宅銷售力度及優化資產負債表。這趨勢促使發展商更積極考慮出售其下的住宅按揭貸款組合，並尋求將按揭貸款行政管理及服務外判。

新鴻基公司房地產及私募融資業務發展主管黃千殷表示，「隨著按揭貸款組合的資金成本可能顯著上升，我們觀察到潛在的按揭貸款組合出售需求正在增加。按揭貸款組合投資提供了一個將零售按揭貸款平台與我們的機構化私募信貸平台得以融合的機遇，這種整合方案有助於有效地管理投資組合，同時如新鴻基公司作為此類方案的資本投資者，可以使集團利益與投資者利益保持一致。新鴻基公司多年來一直活躍於另類投資，尤其是私募信貸投資，香港始終是集團的核心市場之一，我們對這項資產抵押貸款的新業務充滿期待。我們期待與更多潛在的按揭貸款組合投資者和發展商合作」。

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