談及越秀交通基建以7.58億元人民幣（下同）向控股股東越秀集團，收購其持有的河南越秀平臨高速公路之55%股權。潘勇強指出，今次是繼河南越秀蘭尉高速後，再以母公司「孵化」模式獲取優質資產，並以自有資源，即由公司2021年分拆漢孝高速發行的REIT所獲得回籠資金支付。這個支付方式，既沒有增加公司財務負擔，不會增加額外槓桿及借款，也能盤活現有資金，符合股東利益。

潘勇強強調，今次收購平臨高速，符合公司深耕中部省份的策略，而且與現時公司控股的尉許、蘭尉項目相近，能實現規模效益及提升管理效能，而且平臨高速在今年首七個月的路費收入已達3.04億元，淨利潤8000萬元﹔2023年2月23日至同年末路費收入達4.82億元，淨利潤達1.19億元，項目確定性、成熟度及穩定度高，完成交易後，能即時增厚上市公司利潤及每股盈利，且項目IRR 預計高達9.2%，且只令公司資本借貸比率由49.3%，微升至50.9%。

問到未來會否再向母公司收購資產，潘勇強指，母公司作為孵化平臺，一直有許多項目在進行中，公司現時在留意一個山東的項目，但暫未有具體情況可透露。他指，平臨高速項目的IRR非常高，市場上的項目未必有如此機會，但只要符合股東利益及獲得股東認可，不會排除其他市場併購機會。

在公司宣布收購位於華中地區河南省的河南平臨高速公路後，國際評級機構惠譽確認越秀交通基建有限公司的長期外幣和本幣發行人違約評級及高級無抵押評級為「BBB」，展望穩定。該行指，越秀交通基建在收購資金將主要來自越秀的現金盈餘，預計收購河南平臨高速的交易將於2024年末完成，新收購高速路資產對越秀交通收入的貢獻將於2025年初開始顯現。

另一國際評級機會穆迪則表示，收購河南平臨高速將補充越秀交通的資產組合，對其財務狀況的影響在可控範圍內。穆迪給予越秀交通信用評級「Baa2」，展望穩定。

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