國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，「我們很高興恢復往返香港與海得拉巴的直航服務。海得拉巴以豐富的歷史遺產及蓬勃的科技發展而聞名，此航線將成為顧客前往這個極具活力印度城市的最佳選擇。

劉凱詩表示，「海得拉巴航線復航彰顯國泰在印度市場所建立的業務版圖，以及我們致力強化服務此重要市場的承諾。我們將繼續促進香港與印度的文化交流及貿易往來，同時不斷擴展網絡，促進香港作為國際頂尖航空樞紐的發展」。

往返香港與海得拉巴的直航服務會以空中巴士A330-300航機營運，提供商務及經濟客艙。此服務在開辧初期每周設3對往返航班，並會於2025年9月1日起增至每周5對。

國泰航空目前每周營運31對客運航班從香港往返印度四大城市，包括班加羅爾、真奈、德里和孟買。而從2025年3月30日，國泰航空往返印度的航班數目將增至每周39對，並於2025年9月1日起進一步增至43對，除了每周5對往返海得拉巴航班外，亦有每日2對往返德里、每周10對往返孟買、每日1對分別往返班加羅爾和真奈的航班。

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