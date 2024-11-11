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港股連跌兩日 恒指收市跌301點 北水轉流入 中升升21%後停牌

市場對內地上周五公布的財政刺激方案感到失望，雖然化解存量地方債務的方案在市場預期之內，但缺乏直接拉動經濟增長的措施，人民幣貶值見3個月最弱，加上周末公布的10月份CPI漲幅接近於零，經濟仍難擺脫通縮困擾，A股港股今早均低開。雖然A股午後止跌回升，但港股未能跟隨，連跌第二日，恒指早市曾低見20151.38點，國指亦曾低見7242.97點，齊見10月18日後最低。大市成交減少，北水轉流入近4日最多。

恒指今早低開470點，高位跌223點，低位跌576點，高低波幅354點。上升股份比例為21.76%，下跌為45.63%，無升跌為32.59%。

恒指收市跌301點或1.45%，報20426點，大市成交金額2043億元，較上日減少12.34%，是11月5日1699.1億元成交後最少；國指跌105點或1.42%，報7355點。恒生科技指數收報4651點，跌0.35%。

藍籌股成交金額929.37億元，佔大市成交45.49%；科指成份股成交金額601.61億元，佔大市成交29.44%；國指成份股成交金額833.69億元，佔大市成交40.8%。

24隻雙櫃台股，總成交1.11億元人民幣，相當於約1.2億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.4%，至134.27億元，佔大市成交6.57%。牛熊證成交金額58.54億元，增加7.6%；窩輪成交金額75.73億元，減少22.04%。

藍籌14隻升，62隻下跌，6隻無升跌。中升（0881）升21.41%，收報18.94元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌5.47%，收報78.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報24.55元，升7.21%；跌幅最大的是ASMPT（0522）收報79.9元，跌4.02%。

恒指跌穿10天線(20612.69點)、20天線(20551.62點)。科指曾跌穿10天線(4591.87點)、20天線(4546.9點)。

北水南下合計淨流入98.65億元，終止單日流出，淨流入金額是11月6日214.86億元後最多。北水本月累計流入464.48億元，按月減少44.58%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.78%，是11月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.07%。低見20151.38點，是10月18日20058.67點後最低。今日收市報20426.93點，是10月31日後收市新低，當日報20317.33點。連跌2日，累計跌526.41點，對上一次連跌2日是10月31日。

科指曾跌最多3.08%，是11月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.59%。低見4524.49點，是11月7日4508.4點後最低。今日收市報4651.71點，是11月6日後收市新低，當日報4574.5點。連跌2日，累計跌25.93點，對上一次連跌2日是10月31日。

國指曾跌最多2.93%，是11月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見7242.97點，是10月18日7170.55點後最低。今日收市報7355.57點，是11月1日後收市新低，當日報7342.66點。連跌2日，累計跌191.38點，對上一次連跌2日是10月31日。

午後消息股表現

中汽協：上月內地汽車出口升11%至54.2萬輛。

汽車股

吉利（0175）收報14.6元，跌0.95%。

比亞迪（1211）收報276.8元，跌0.72%。

華晨中國（1114）收報2.8元，無升跌。

廣汽集團（2238）收報3.13元，升1.95%。

東風集團股份（0489）收報3元，升17.65%。

長城汽車（2333）收報13.78元，升3.3%。

北京汽車（1958）收報2.23元，無升跌。

慶鈴汽車股份（1122）收報0.49元，跌1.01%。

小鵬（9868）收報59.55元，升3.84%。

五菱（0305）收報0.52元，跌1.89%。

理想（2015）收報95.6元，跌0.47%。

蔚來（9866）收報40.75元，跌2.04%。

零跑（9863）收報33.9元，升5.77%。

恒大汽車（0708）收報0.27元，跌3.57%。

國泰（0293）恢復往返印度海得拉巴直航服務。收報8.11元，跌0.37%。

日清食品（1475）首三季少賺7%。收報4.6元，升0.88%。

中國春來（1969）旗下兩學院簽訂多個中外合作辦學協議。收報4.51元，升3.68%。

今早及隔晚消息股表現

科笛（2487）首席執行官張樂樂再增持5000股 涉約5萬元。收報9.41元，跌3.88%。

多間公司最勩今日公布業績，績前表現如下，諾誠健華（9969）收報7.47元，升6.26%。

零跑（9863）收報33.9元，升5.77%。

日清食品（1475）收報4.6元，升0.88%。

寶勝國際（3813）收報0.56元，升1.82%。

騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報45元，升0.45%。

裕元集團（0551）收報16.44元，升1.61%。

紛美包裝（0468）：核數師出缺。收報2.4元，跌0.83%。

長飛光纖光纜（6869）擬收購奔騰激光及Cutlite。收報11.76元，升2.26%。

碧桂園（2007）楊惠妍：臨近年末保交房任務仍非常具挑戰性。停牌。

海峽石油化工（0852）：法院命令發新股前雖通知大股東王健生。收報0.201元，無升跌。

傳美國要求台積電明起停供應AI晶片予內地客戶。

晶片股

中芯國際（0981）收報29.5元，升3.33%。

華虹半導體（1347）收報24.55元，升7.21%。

ASMPT（0522）收報79.9元，跌4.02%。

電訊數碼（6033）盈警料中期純利最多跌62.1%。收報0.7元，跌1.41%。

金山科技工業（0040）發盈喜，料中期盈利升最多7倍。收報0.5元，升2.04%。

譚仔（2217）向母企收購香港丸龜製麵 總代價1250萬元。收報0.78元，無升跌。

舜宇光學（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌2%至1.16億件。收報58.65元，升4.45%。

好孩子（1086）首九個月收入升12%至64.9億元。收報0.79元，升5.33%。

破頂股表現

破頂股包括，今海醫療科技（2225）創上市新高，見8.19元，收報8.14元，升15.46%；經緯天地（2477）創上市新高，見4.72元，收報4.07元，跌7.5%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見24.15元，收報23.85元，升3.25%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見27.4元，收報27.1元，升3.04%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見29.75元，收報29.3元，升2.27%；晶科電子股份（2551）創上市新高，見5.95元，收報5.27元，跌1.13%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見400.2元，收報400元，升0.45%；博時比特幣（3008）創上市新高，見63.5元，收報63.12元，升6.77%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8989.55元，收報8989.55元，升0.04%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1382.5元，收報1382.5元，升1.1%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.19元，收報9.19元，升0.05%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見10.2元，收報10.1元，升6.77%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見18.24元，收報18.24元，升0.77%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見29.96元，收報29.66元，升6.77%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1099.9元，收報1099.5元，升0.02%；華夏納指（3086）創上市新高，見43.2元，收報42.8元，升0.19%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見29.48元，收報29.22元，升6.56%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1076.75元，收報1075.85元，跌0%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見33.52元，收報33.42元，升4.11%；恒生標普五百（3195）創上市新高，見9.795元，收報9.42元，升0.64%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8337.25元，收報8337.25元，升0.05%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見9.33元，收報9.33元，升0.54%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見10.2元，收報10.14元，升6.85%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見8.105元，收報8.105元，升6.79%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.306元，收報1.296元，升6.93%；白花油（0239）創52周高，見2.55元，收報2.39元，跌4.4%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.87元，收報1.83元，升5.17%；黃河實業（0318）創52周高，見0.45元，收報0.415元，無升跌；中國唐商（0674）創52周高，見0.155元，收報0.155元，升27.05%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.161元，收報0.161元，升34.17%；信邦控股（1571）創52周高，見4.14元，收報3.95元，跌0.75%；齊魯高速（1576）創52周高，見2.38元，收報2.36元，升0.43%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見29.7元，收報29.3元，升3.53%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.265元，收報0.285元，升1.79%；中能控股（0228）低見0.06元，收報0.065元，無升跌；復興亞洲（0274）低見0.11元，收報0.16元，升33.33%；力高集團（1622）低見0.285元，收報0.315元，升1.61%；中木國際（1822）低見0.234元，收報0.234元，跌10%；優越集團控股（1841）低見0.134元，收報0.15元，跌9.64%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.141元，收報0.141元，跌6.62%；匯森股份（2127）低見0.024元，收報0.029元，跌36.96%；醫思健康（2138）低見0.7元，收報0.71元，跌5.33%；創業集團控股（2221）低見0.073元，收報0.076元，無升跌。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，網易（9999）低見116元，收報120.4元，升0.84%；國際家居零售（1373）低見1.04元，收報1.06元，無升跌；大快活集團（0052）低見6.76元，收報6.81元，無升跌；結好控股（0064）低見0.137元，收報0.137元，跌4.86%；王氏國際（0099）低見1.17元，收報1.18元，跌8.53%；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.46元，跌2.13%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.17元，收報0.175元，跌2.23%；香港興業國際（0480）低見0.96元，收報0.99元，跌2.94%。

異動股

上升異動股，包括，匯量科技（1860）創52周高，見4.8元，收報4.8元，升80.45%；曠逸國際（1683）收報0.092元，升58.62%；世紀陽光（0509）收報0.415元，升38.33%；納泉能源科技（1597）收報5元，升35.14%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.2元，升34.23%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.161元，收報0.161元，升34.17%；復興亞洲（0274）創上市新低，見0.11元，收報0.16元，升33.33%；醫渡科技（2158）創52周高，見5.58元，收報5.5元，升32.85%；惠陶集團（8238）收報0.055元，升27.91%；中國唐商（0674）創52周高，見0.155元，收報0.155元，升27.05%；中國衛生集團（0673）收報0.69元，升23.21%。

下跌異動股，包括，匯森股份（2127）創上市新低，見0.024元，收報0.029元，跌36.96%；創陞控股（2998）創上市新低，見1.1元，收報1.1元，跌34.13%；智數科技集團（1159）收報0.91元，跌30%；雅居投資控股（8426）收報0.34元，跌22.73%；亨鑫科技（1085）收報1.02元，跌20.31%；凱知樂國際（2122）收報0.04元，跌18.37%；皇冠環球集團（0727）收報0.1元，跌16.67%；JBB BUILDERS（1903）收報0.43元，跌14%；上海電氣（2727）收報3.24元，跌13.37%；寶發控股（8532）見52周低0.033元，收報0.033元，跌13.16%；潤華服務（2455）收報0.73元，跌13.1%。

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