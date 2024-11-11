另集團今年第三季錄得溢利約680萬元，較2023年第三季溢利約1040萬元，按年跌34.6%。第三季營業額按年跌2.9%至1.328億元﹔經營毛利率按年跌3.2個百分點至22.3%﹔營業額方面，第三季本港營業額跌16.7%至2450萬元，澳門營業額按年增7.4%至1.083億元。

集團指，今年首三季儘管澳門及香港訪客人數有所增加，但由於訪客人均消費下降，集團營業額錄得跌幅約3.1%。今年首三季溢利約730萬元，主要歸因於食物及餐飲業務錄得虧損約120萬元；食品手信業務錄得溢利約670萬元﹔以及物業投資業務錄得溢利約580萬元，溢利減少主要是由於營業額下降。

於第三季度，集團在澳門開設1間西式餐廳，並在香港開設2個美食廣場櫃位。集團於澳門威尼斯人之日式餐廳及於香港之特許經營餐廳広島霸嗎拉麵將於11月應相關業主之要求進行為期約一個月之翻新工程。

目前集團業務以至整個食物及餐飲行業均面臨挑戰，對集團於首三季期間之盈利能力造成影響。該等挑戰包括訪客消費下降、港澳居民北上至大陸消費導致消費者喜好轉變、競爭加劇及經營成本上漲。鑒於消費意欲及行為之轉變，管理層正密切監察市況並調整業務策略，以提高其競爭力及市場地位。

其他報道

昂坪360：推期間限定港式懷舊主題纜車 x 紅A 聖誕夢工場

全日沽空金額增8% 盈富沽空增19% 流通單位三周最多

中國10月新增人民幣貸款5000億遜預期

ASMPT：潛在要約人已停止就可能私有化進行討論

港股連跌兩日 恒指收市跌301點 北水轉流入 中升升21%後停牌

金管局與多邊組織合作加強亞洲氣候投資 共同投資至少5億美元

中汽協：上月內地汽車出口升11%至54.2萬輛

A股三大指數齊倒升 創板指彈逾3%

港人過去一年用AlipayHK跨境乘車超過1000萬人次

國泰恢復往返印度海得拉巴直航服務

越秀交通基建：車流量等數據溫和企穩 走勢向好

新鴻基公司推按揭貸款服務業務

在岸人民幣貶值見3個月最弱 瑞穗：市場對刺激計劃感到失望

瑞銀：碳邊境制度將步入多年發展期 產生重大財務影響

日清食品伙日清亞洲組合營拓澳紐市場 出資約523萬元

港投料新資本投資者入境計劃年底到帳最少3億元 明年首季開始投資

李小加憶述當年最難解決跨境資金進出

李小加：互聯互通完成一半 冀納新股通 稱現時中國元素居多兼局限二級市場

【有片：埋身擊】比特幣以太幣有望進一步上升 需研設止蝕位

中投副總經理祁斌據報空降香港中聯辦副主任 管經濟事務

半日沽空金額減4% 小米沽空增78%

日清食品首三季少賺7%