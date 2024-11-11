該集團的數據進一步顯示，季內及首三季投入的研發費用分別為1.94億元及近1.65億元，分別按年增加2.68%及11.87%。但是由於營業收入增加，因此相比營業收入的百分比降至只有69.63%及88.14%，按年減少48.34個及14.16個百分點。

諾誠健華 指出，奧布替尼（宜諾凱®）在第三季度實現銷售收入2.76億元，按年增長75.5%；首三季共實現其銷售收入6.93億元，按年增長45%。今年伴隨新的國家醫保目錄落地執行，奧布替尼三項適應症，包括既往至少接受過一種治療的成人慢性淋巴細胞白血病（CLL）/小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者、既往至少接受過一種治療的成人套細胞淋巴瘤（MCL）患者，及既往至少接受過一種治療的成人邊緣區淋巴瘤（MZL），均得到醫保覆蓋。在商業化能力建設方面，其持續加強核心管理團隊，優化執行策略，為未來加速增長提供堅實基礎。

該集團自2020年上市淨集資及在翌年完成認購協議後，至今尚餘19.22億港元未動用，為提高暫時閒置的已分配所得款項淨額及認購所得款項淨額的使用效率，董事會建議將所得款項用途變更為投資於到期日不超過12個月的理財產品，預期此舉將促進高效及有意義地分配財務資源及運用閒置資金。

諾誠健華 今日股價收報7.47元，升6.26%。

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