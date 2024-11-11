期內，收益按年升74.3%至98.6億元（人民幣，下同），主要由於產品交付量的增加，同時C16車型上市導致產品組合變動，平均售價上升。毛利率按年增加6.9個百分點至8.1%，主要由於產品組合的優化；持續進行的成本管理工作；及銷量增加形成的規模效應。公司稱，今年首三季平均毛利率為4.8%，公司預計超額達成年度毛利率目標。

展望第四季，公司預計將延續整體快速發展以及不斷向好的財務表現。銷量依託目前熱銷的C系列產品，將繼續保持銷量增長趨勢。2024年10月份淨增訂單數超過4萬輛，其中C11、C10和C16淨增訂單均超過1萬輛，C系列產品佔比超過80%；10月份單月銷量達38,177輛，按年增長超過109.7%。公司預計超額達成全年25萬台的銷售目標。同時，第四季度毛利率預計將維持第三季度穩步提升的態勢，淨虧損預計將持續收窄。

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