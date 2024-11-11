其又在GRESB 「常設投資基準（多元化辦公╱零售）」和「發展基準（多元化）」評估中獲得五星評級，位列全球前20%。此外，置地公司在發展基準中獲得滿分100分，為全球最高評分。

GRESB是全球房地產及基建投資領先的可持續發展基準，今年共有2223個投資組合參與，涵蓋80個市場，資產總值達7兆美元。

置地公司在CSA評估中，於房地產管理及發展業界高踞全球第三位，並在評估中獲得的CSA評分80分，相對滿分100分。該公司行政總裁史米高（Michael Smith）表示，他們對集團在兩項評分中表現優秀感到十分鼓舞，其將繼續履行可持續發展的承諾。

經科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）審核的科學基礎目標，置地表示，已實現在範圍1及範圍2的溫室氣體排放量，與2019年的基準相比減少29%，目標於2030年減少46.2%。

其他報道

博雅互動料首三季利潤最多增155% 受惠加密貨幣爆升

CMHK推新服務 一咭可包中港澳門及環球或亞太區漫遊數據

諾誠健華第三季虧損大幅收窄至1356萬人幣

佳景集團料首三季少賺近八成

昂坪360：推期間限定港式懷舊主題纜車 x 紅A 聖誕夢工場

全日沽空金額增8% 盈富沽空增19% 流通單位三周最多

中國10月新增人民幣貸款5000億遜預期

ASMPT：潛在要約人已停止就可能私有化進行討論

港股連跌兩日 恒指收市跌301點 北水轉流入 中升升21%後停牌

金管局與多邊組織合作加強亞洲氣候投資 共同投資至少5億美元

中汽協：上月內地汽車出口升11%至54.2萬輛

A股三大指數齊倒升 創板指彈逾3%

港人過去一年用AlipayHK跨境乘車超過1000萬人次

國泰恢復往返印度海得拉巴直航服務

越秀交通基建：車流量等數據溫和企穩 走勢向好

新鴻基公司推按揭貸款服務業務

在岸人民幣貶值見3個月最弱 瑞穗：市場對刺激計劃感到失望

瑞銀：碳邊境制度將步入多年發展期 產生重大財務影響

日清食品伙日清亞洲組合營拓澳紐市場 出資約523萬元

港投料新資本投資者入境計劃年底到帳最少3億元 明年首季開始投資

李小加憶述當年最難解決跨境資金進出

李小加：互聯互通完成一半 冀納新股通 稱現時中國元素居多兼局限二級市場