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置地獲GRESB五星評級及標普CSA全球排名第三

置地公司宣布，在全球房地產可持續標準（Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB）及標普全球企業可持續發展評估（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）中取得卓越成績。當中其獲GRESB評為「全球業界領導者: 發展基準（多元化）」，並在標普全球企業可持續發展評估中，於房地產管理及發展業界的排名躍升至全球第三。

其又在GRESB 「常設投資基準（多元化辦公╱零售）」和「發展基準（多元化）」評估中獲得五星評級，位列全球前20%。此外，置地公司在發展基準中獲得滿分100分，為全球最高評分。 

GRESB是全球房地產及基建投資領先的可持續發展基準，今年共有2223個投資組合參與，涵蓋80個市場，資產總值達7兆美元。 

 

置地公司在CSA評估中，於房地產管理及發展業界高踞全球第三位，並在評估中獲得的CSA評分80分，相對滿分100分。該公司行政總裁史米高（Michael Smith）表示，他們對集團在兩項評分中表現優秀感到十分鼓舞，其將繼續履行可持續發展的承諾。 

經科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）審核的科學基礎目標，置地表示，已實現在範圍1及範圍2的溫室氣體排放量，與2019年的基準相比減少29%，目標於2030年減少46.2%。

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