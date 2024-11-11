裕元工業（0551）公布，首九個月溢利為3.32億美元，較去年同期的1.38億美元增加140.9%。首九個月非經常性溢利2640萬美元，當中包括出售聯營公司之部分權益所產生之一次性收益合共2410萬美元。去年同期則為360萬美元。因此，首九個月扣除所有非經常性項目後，經常性溢利為3.05億美元，較去年同期的1.34億美元增加127.8%。
集團首九個月營業收入為60.75億美元，較去年同期升1.5%。期間，來自製鞋活動(包括運動╱戶外鞋、休閒鞋及運動涼鞋)之營業收入較去年同期增加8.2%至37.83億美元。來自運動╱戶外鞋類佔鞋履製造營業收入的85.9%。休閒鞋及 運動涼鞋則佔鞋履製造營業收入的14.1%。首九個月，集團有關製造業務(包括鞋履、鞋底、配件及其他)的總營業收入為41.36億美元，較去年同期增加9%。
10月份綜合經營收益淨額，即相當於總銷售額減銷售折扣及銷售退貨為7.4億美元，首十個月綜合累計經營收益淨額68.18億美元。
裕元指，儘管全渠道表現仍相對穩健，但中國的零售環境愈趨多變，店舖客流量疲弱， 回顧首九個月，來自寶勝貢獻之營業收入較去年同期下降11.6% 至1,9.4億美元。以人民幣計算，營業收入較去年同期的154.44億元人民幣下降9.5%至139.84億元人民幣。首九個月整體毛利率則上升0.7個百 分點至24.2%。
裕元指，隨著訂單進一步常態化，堅信全球鞋履產業對首選優質供應商的需求將保持穩健。惟短期全球宏觀經濟尚未明朗，包括全球降息循環初期消費者信心波 動，地域衝突帶來的航運影響，整體經營環境依然具不確定性。
裕元將會持續增強其經營韌性，打造高度敏捷而靈活的卓越製造營運模式，並監測情勢變化，推動綜觀全局的產能擴充計畫，以平衡短期強勁需求及產能調度的適配性，並降低新建生產基地的前置投資及現有廠區擴線爬坡週期的潛在影響， 強化整體生產效率。集團同時致力善用其核心競爭優勢及超卓適應能力，輔以成本與費用管控以穩固其盈利能力，亦將專注於維持現金流的健康度以至財務狀況的穩健度。
集團對所處運動產業之長遠前景保持樂觀態度，將繼續致力於中長期產能布局策略，包括瞄準勞動力供應及基礎設施能支持永續增長的印尼及印度，為製造產能進行多元化配置等。
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