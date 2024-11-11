丘鈦科技（1478）公布10月主營產品銷售數量，手機攝像頭模組按年升11.4%至3825萬件、按月升16.8%；其中3,200萬像素及以上攝像頭模組按年升34.7%至2041.6萬年、按月升23.5%。其他領域攝像頭模組按年升44.7%至113.3萬年、按月升1%。攝像頭模組銷售數量合計按年升12.2%至3938.3萬件、按月升16.3%。
期內，指紋識別模組銷售數量合計按年升65.2%至1545.2萬件、按月跌5.7%；其中屏下指紋識別模組 按年升18.8%至823.8萬件、按月跌1.4%。
公司指出，攝像頭模組銷售數量按年增加，因集團繼續堅持以中高端攝像頭模組為主的經營策略不變；而按月增加主要是由於客戶項目週期。其他領域攝像頭模組銷售數量按年明顯增長，主要是由於車載攝像頭模組銷售數量明顯增長。
另外，指紋識別模組產品銷售數量按年增加，主要是由於集團的超聲波指紋識別模組項目陸續進入大規模量產，以及於指紋識別模組業務的市場份額上升。
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