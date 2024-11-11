期內，指紋識別模組銷售數量合計按年升65.2%至1545.2萬件、按月跌5.7%；其中屏下指紋識別模組 按年升18.8%至823.8萬件、按月跌1.4%。

公司指出，攝像頭模組銷售數量按年增加，因集團繼續堅持以中高端攝像頭模組為主的經營策略不變；而按月增加主要是由於客戶項目週期。其他領域攝像頭模組銷售數量按年明顯增長，主要是由於車載攝像頭模組銷售數量明顯增長。

另外，指紋識別模組產品銷售數量按年增加，主要是由於集團的超聲波指紋識別模組項目陸續進入大規模量產，以及於指紋識別模組業務的市場份額上升。

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