道瓊斯工業平均指數收漲304點，升幅0.7%，報44293點。標普500指數收漲5點，升幅0.1%，報6001點。納斯達克綜合指數收漲11點，或0.07%，報19298點。

Salesforce升6.14%，報341.73美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻121點，而微軟跌1.07%，報418.01元，拖累道指27點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報224.23元，跌1.2%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報180.35元，升1.12%，亞馬遜(美：AMZN)收市報206.84元，跌0.64%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報583.17元，跌1.04%，英偉達(美：NVDA)收市報145.26元，跌1.6%，微軟(美：MSFT)收市報418.01元，跌1.07%，Tesla (美：TSLA)收市報350元，升8.95%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.14%，報512點。德國DAX指數收漲1.22%，報19448點；法國CAC 40指數漲1.21%，報7426點；英國富時100指數收漲0.66%，報8125點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.59%，報6950點。

金龍指數曾升最多1.2%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見6992.69點，是11月8日7052.06點後最高。今日收市報6950.11點，是11月7日後收市新高，當日報7253.15點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月1日。

道指曾升最多1.13%，是11月6日後最大升幅，當日升幅為3.69%。高見44486.7點，創上市新高。收報44293.13點，升0.69%，創收市價計新高。連升2日，累計升563.79點，對上一次連升2日是11月6日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是8月19日。

標指曾升最多0.36%，是11月8日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見6017.31點，創上市新高。收報6001.35點，升0.1%，創收市價計新高。連升5日，累計升288.66點，對上一次連升5日是9月13日。第1日陰燭。

納指曾升最多0.41%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見19366.07點，創上市新高。收報19298.76點，升0.06%，創收市價計新高。連升5日，累計升1118.78點，對上一次連升5日是10月22日。第1日陰燭。

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