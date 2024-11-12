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港股ADR跌149點 夜期低水103點 澳博、高鑫等業績

美股向上，港股ADR跌149點或0.73%，報20278點，即月恒指夜期跌120點，報20324點，夜期低水103點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.26%，折合報408.21元；阿里巴巴（9988）升1.3%，折合報92.74元；美團（3690）跌0.94%，折合報183.42元；匯控（0005）升0.8%，折合報70.47元；建行（0939）跌1.27%，折合報6.02元。

道期現跌0.105%；標期現跌0.09%；納期現跌0.02%。日本東證指數現升0.82%；韓國KOSPI指數現跌1.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.52%。

VIX指數隔晚升0.2%或0.03點，報14.97點。

紐油現升0.26%或0.17美元，報68.22美元；布油現跌2.76%或2.04美元，報71.83美元；金價現升0.18%或4.91美元，報2623.73美元；LME 銅期貨隔晚跌1.18%或112美元，報9331.5美元。比特幣現跌0.39%或348.57美元，報87665.95美元；美國10年期債息現升0.63%或0.0273厘，報4.3316厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百濟神州（6160）、正大企業國際（3839）、興勝創建（0896）、美亨實業（1897）、上海實業環境（0807）、澳博（0880）、高鑫零售（6808）、陽光油砂（2012）、越南製造加工出口（0422）、VTECH HOLDINGS（0303），及再鼎醫藥（9688）

香港科技探索（1137）10月平均每日訂單總商品交易額升3%。

銀娛（0027）主席呂志和辭世，享年95歲。

天仁茗茶經銷商賓仕國際（1705）料中期少賺45%，受累離港消費。

香港興業（0480）發盈警，中期業績料虧損4.75億。

丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷售升12%至3938萬件。

裕元工業（0551）首9個月多賺1.4倍。

零跑（9863）第三季虧損收窄至6.9億元人幣，預計第四季續改善。

博雅互動（0434）料首三季利潤最多增155%，受惠加密貨幣爆升。

中移動（0941）旗下CMHK推新服務，一咭可包中港澳門及環球或亞太區漫遊數據。

諾誠健華（9969）第三季虧損大幅收窄至1356萬人幣。

佳景集團（0703）料首三季少賺近八成。

中國10月新增人民幣貸款5000億遜預期。

ASMPT（0522）：潛在要約人已停止就可能私有化進行討論。

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