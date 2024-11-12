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恒指低開92點 續低於10天線、20天線 科指跌0.5%

恒指今早低開92點或0.46%，報20334點，大市成交金額15億元；國指今早低開38點或0.52%，報7317點。恒生科技指數開市報4627點，跌0.52%。上升股份比例為7.21%，下跌為7.03%，無升跌為85.75%。

藍籌11隻升，51隻下跌，20隻無升跌。國藥（1099）升1.93%，報21.1元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌2.53%，報15.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，20隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報121.9元，升1.25%；跌幅最大的是ASMPT（0522）開市報75元，跌6.13%。

恒指續低於10天線(20575.98點)、20天線(20552.39點)。科指續高於10天線(4592.24點)、20天線(4555.72點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）開市報123.8元，跌1.12%。

正大企業國際（3839）無成交，報1.6元。

興勝創建（0896）無成交，報0.39元。

美亨實業（1897）無成交，報0.435元。

上海實業環境（0807）無成交，報0.97元。

澳博（0880）無成交，報2.81元。

高鑫零售（6808）無成交，報2.21元。

陽光油砂（2012）無成交，報0.56元。

越南製造加工出口（0422）無成交，報0.6元。

VTECH HOLDINGS（0303）開市報55.7元，跌0.89%。

再鼎醫藥（9688）開市報24.25元，跌2.02%。

香港科技探索（1137）10月平均每日訂單總商品交易額升3%。開市報1.48元，無升跌。

銀娛（0027）主席呂志和辭世，享年95歲。開市報35.85元，跌0.28%。

天仁茗茶經銷商賓仕國際（1705）料中期少賺45%，受累離港消費。無成交，報0.36元。

香港興業（0480）發盈警，中期業績料虧損4.75億。無成交，報0.99元。

丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷售升12%至3938萬件。開市報5.23元，升1.55%。

裕元工業（0551）首9個月多賺1.4倍。開市報16.78元，升2.07%。

零跑（9863）第三季虧損收窄至6.9億元人幣，預計第四季續改善。開市報34.9元，升2.95%。

博雅互動（0434）料首三季利潤最多增155%，受惠加密貨幣爆升。開市報2.57元，升14.73%。

中移動（0941）旗下CMHK推新服務，一咭可包中港澳門及環球或亞太區漫遊數據。開市報70.25元，跌0.07%。

諾誠健華（9969）第三季虧損大幅收窄至1356萬人幣。開市報7.65元，升2.41%。

佳景集團（0703）料首三季少賺近八成。無成交，報0.152元。

中國10月新增人民幣貸款5000億遜預期。

內銀股

建行（0939）開市報6.05元，無升跌。

農行（1288）開市報3.9元，無升跌。

工行（1398）開市報4.75元，跌0.42%。

郵儲行（1658）開市報4.52元，跌0.22%。

交行（3328）開市報5.96元，無升跌。

招行（3968）開市報38.4元，跌0.26%。

中行（3988）開市報3.68元，無升跌。

ASMPT（0522）：潛在要約人已停止就可能私有化進行討論。開市報75元，跌6.13%。

破頂股表現

破頂股包括，博時比特幣（3008）創上市新高，見72.58元，開市報72.58元，升14.99%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.13元，開市報11.13元，升10.2%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見32.42元，開市報32.42元，升9.31%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見31.2元，開市報31.2元，升6.78%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見250元，開市報250元，升1.46%；醫渡科技（2158）創52周高，見5.68元，開市報5.68元，升3.27%；西部水泥（2233）創52周高，見1.39元，開市報1.39元，升1.46%。

異動股

上升異動股，包括，博時比特幣（3008）創上市新高，見72.58元，開市報72.58元，升14.99%；朗華國際集團（8026）開市報0.35元，升14.75%；博雅互動（0434）開市報2.57元，升14.73%；中國金石（1380）開市報0.133元，升14.66%；曠逸國際（1683）開市報0.105元，升14.13%；金山雲（3896）開市報2.51元，升13.57%；眾誠能源（2337）開市報2.08元，升12.43%；金慧科技（8295）開市報0.046元，升12.2%；雄岸科技（1647）開市報0.14元，升10.24%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.13元，開市報11.13元，升10.2%；新火科技控股（1611）開市報2.28元，升9.62%。

下跌異動股，包括，遠東控股國際（0036）開市報0.046元，跌11.54%；綠竹生物－Ｂ（2480）開市報20.6元，跌9.65%；創聯控股（2371）開市報0.02元，跌9.09%；紅星美凱龍（1528）開市報2.41元，跌9.06%；匯量科技（1860）開市報4.4元，跌8.33%；恒盛地產（0845）開市報0.015元，跌6.25%；ASMPT（0522）開市報75元，跌6.13%。

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