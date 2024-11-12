恒指今早低開92點或0.46%，報20334點，大市成交金額15億元；國指今早低開38點或0.52%，報7317點。恒生科技指數開市報4627點，跌0.52%。上升股份比例為7.21%，下跌為7.03%，無升跌為85.75%。