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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 貨幣總結餘增

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌0.92點子至4.13131%，是11月8日後最低，當日報4.10994%。對上一次終止3連升是11月1日，當日拆息報4.21566%。

港元現報7.7769元貶值10點子，曾貶值最多13點子，報7.7772元，亦曾升值最多14點子，報7.7745元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為457.29億元，較再上一日增10億元，總結餘是11月7日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌65.18點子至3.82345%，是11月7日後最低；1星期HIBOR跌1.05點子至4.06691%，是11月7日後最低；2星期HIBOR跌0.4點子至4.09179%，是11月8日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.35點子至4.30994%，是10月28日後最高；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.18435%，是11月5日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.08821%，是11月8日後最低。

美元指數現報105.587升值0.044點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8502%，連續2日收窄，利差是2024年11月01日後最窄，當日差距為-0.7445%。

對上一次連續2日收窄，是2024年10月30日，當日利差報-0.7346%。

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