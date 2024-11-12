美股再創新高，美匯指數隔晚升至105.705，是7月3日後新高，人民幣隔晚受累貶值，今早進一步貶至8月2日後最弱，港股低開後，跟隨人民幣貶值而跌幅擴大，恒指曾低見20057.33點，是10月17日後最低；國指低見7212.84點，是10月18日後最低。
恒指今早低開92點，高位升90點，低位跌369點，高低波幅460點。上升股份比例為20.03%，下跌為34.77%，無升跌為45.18%。
恒指半日跌353點或1.73%，報20073點，大市成交金額1023億元；國指跌135點或1.85%，報7219點。恒生科技指數收報4547點，跌2.25%。
藍籌股成交金額399.37億元，佔大市成交39.03%；科指成份股成交金額243.83億元，佔大市成交23.83%；國指成份股成交金額360.54億元，佔大市成交35.24%。
24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額增加4.4%，至140.18億元，佔大市成交13.69%。牛熊證成交金額63.81億元，增加9%；窩輪成交金額76.37億元，增加0.84%。
藍籌15隻升，65隻下跌，2隻無升跌。國藥（1099）升2.9%，收報21.3元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌7.01%，收報13.26元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報122.5元，升1.74%；跌幅最大的是美團（3690）收報175.9元，跌5.23%。
恒指續低於10天線(20549.96點)、20天線(20539.37點)。科指跌穿10天線(4584.2點)、20天線(4551.7點)。
北水南下合計淨流入40.88億元，較上日減少58.56%，連續第2日流入，累計流入139.53億元。北水本月累計流入505.36億元。
百度（9888）發布無代碼工具「秒噠」。收報85.1元，跌2.41%。
復星（0656）據報擬發債籌3億美元。收報4.54元，升0.22%。
京東（9618）11.11購物用戶增長逾20% 直播訂單量升3.8倍。收報147.5元，跌2.77%。
阿里巴巴（9988）：今年雙11 GMV有增長 589個品牌成交額破億元。收報91.75元，跌2.5%。
比特幣破頂港概念股揚 藍港互動（8267）曾升53%。收報0.4元，升17.65%。
新火科技控股（1611）收報2.63元，升26.44%。
歐科雲鏈（1499）收報0.231元，升12.14%。
OSL集團（0863）收報7.87元，升4.24%。
濰柴動力（2338）聯營重工財務引入中國重汽為新股東。收報11.66元，跌1.69%。
中國重汽（3808）附屬重汽財務公司自動清盤 另向山東重工財務公司增資35億人幣。收報21元，跌0.47%。
醫渡科技（2158）中標天津濱海新區健康醫療大數據平台項目 金額2176萬人幣。創52周高，見6.42元，收報5.3元，跌3.64%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）收報123.3元，跌1.52%。
正大企業國際（3839）收報1.58元，跌1.25%。
興勝創建（0896）收報0.385元，跌1.28%。
美亨實業（1897）收報0.435元，無升跌。
上海實業環境（0807）收報0.95元，跌2.06%。
澳博（0880）收報2.81元，無升跌。
高鑫零售（6808）收報2.17元，跌1.81%。
陽光油砂（2012）收報0.58元，升3.57%。
越南製造加工出口（0422）收報0.6元，無升跌。
VTECH HOLDINGS（0303）收報55.5元，跌1.25%。
再鼎醫藥（9688）收報24.15元，跌2.42%。
香港科技探索（1137）10月平均每日訂單總商品交易額升3%。收報1.48元，無升跌。
銀娛（0027）主席呂志和辭世，享年95歲。收報35.45元，跌1.39%。
天仁茗茶經銷商賓仕國際（1705）料中期少賺45%，受累離港消費。收報0.35元，跌2.78%。
香港興業（0480）發盈警，中期業績料虧損4.75億。見52周低0.95元，收報0.97元，跌2.02%。
丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷售升12%至3938萬件。收報5.24元，升1.75%。
裕元工業（0551）首9個月多賺1.4倍。收報16.98元，升3.28%。
零跑（9863）第三季虧損收窄至6.9億元人幣，預計第四季續改善。收報33.5元，跌1.18%。
博雅互動（0434）料首三季利潤最多增155%，受惠加密貨幣爆升。收報2.4元，升7.14%。
中移動（0941）旗下CMHK推新服務，一咭可包中港澳門及環球或亞太區漫遊數據。收報69.3元，跌1.42%。
諾誠健華（9969）第三季虧損大幅收窄至1356萬人幣。創52周高，見7.92元，收報7.53元，升0.8%。
佳景集團（0703）料首三季少賺近八成。收報0.152元，無升跌。
中國10月新增人民幣貸款5000億遜預期。
內銀股
建行（0939）收報6.02元，跌0.5%。
農行（1288）收報3.88元，跌0.51%。
工行（1398）收報4.72元，跌1.05%。
郵儲行（1658）收報4.53元，無升跌。
交行（3328）收報5.94元，跌0.34%。
招行（3968）收報38.35元，跌0.39%。
中行（3988）收報3.66元，跌0.54%。
ASMPT（0522）：潛在要約人已停止就可能私有化進行討論。收報76.7元，跌4.01%。
破頂股包括，今海醫療科技（2225）創上市新高，見8.74元，收報8.14元，無升跌；一脈陽光（2522）創上市新高，見45.5元，收報44元，升0.92%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見24.2元，收報23.9元，升0.21%；九方智投控股（9636）創上市新高，見28.3元，收報26.7元，升16.85%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見14.22元，收報13.72元，升1.78%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見29.85元，收報28.2元，跌3.75%；博時比特幣（3008）創上市新高，見72.6元，收報68.6元，升8.68%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1385元，收報1382.5元，無升跌；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.13元，收報10.92元，升8.12%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1139.05元，收報1139.05元，升0.18%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見18.88元，收報18.88元，升3.51%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見32.46元，收報32.18元，升8.5%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見895.8元，收報895.8元，升0.15%；Ａ潘渡招商區塊鏈（3112）創上市新高，見19.54元，收報19.54元，升8.19%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見33.6元，收報31.8元，升8.83%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見35.72元，收報35.24元，升5.45%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見11.13元，收報11元，升8.48%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見8.905元，收報8.765元，升8.14%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.42元，收報1.414元，升9.1%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.43元，收報1.412元，升8.62%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見10.3元，收報10.15元，升8.73%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.91元，收報1.89元，升3.28%；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.207元，收報0.185元，跌3.65%；中國唐商（0674）創52周高，見0.17元，收報0.169元，升9.03%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見250.8元，收報250元，升1.46%；信邦控股（1571）創52周高，見4.16元，收報4.02元，升1.77%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.55元，收報0.52元，升8.33%；康臣葯業（1681）創52周高，見8.88元，收報8.78元，升1.5%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.154元，收報0.141元，升53.26%；植華集團（1842）創52周高，見0.141元，收報0.131元，升48.86%；匯量科技（1860）創52周高，見6.1元，收報4.93元，升2.71%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國水業集團（1129）低見0.055元，收報0.055元，跌5.17%；中國碳中和（1372）低見0.25元，收報0.265元，跌5.36%；銳信控股（1399）低見0.18元，收報0.18元，跌1.1%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.131元，收報0.149元，升5.67%；金石控股集團（1943）低見0.108元，收報0.115元，跌12.88%；朗詩綠色生活（1965）低見0.156元，收報0.156元，跌10.86%；醫思健康（2138）低見0.65元，收報0.68元，跌4.23%；眾誠能源（2337）低見1.78元，收報1.85元，無升跌；太美醫療科技（2576）低見5.55元，收報5.63元，跌4.74%；博安生物（6955）低見8.61元，收報8.99元，跌1.53%。
36隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.76元，收報6.77元，跌0.59%；結好控股（0064）低見0.136元，收報0.137元，無升跌；王氏國際（0099）低見1.15元，收報1.15元，跌2.54%；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.455元，跌1.09%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；香港興業國際（0480）低見0.95元，收報0.97元，跌2.02%；金利來集團（0533）低見0.86元，收報0.86元，無升跌；歡喜傳媒（1003）低見0.48元，收報0.5元，跌3.85%；金活醫藥集團（1110）低見0.455元，收報0.46元，跌2.13%；金陽新能源（1121）低見1.88元，收報2.06元，升6.19%。
異動股
上升異動股，包括，曠逸國際（1683）創52周高，見0.154元，收報0.141元，升53.26%；植華集團（1842）創52周高，見0.141元，收報0.131元，升48.86%；中國科創產業投資（0339）收報0.295元，升35.32%；新火科技控股（1611）收報2.63元，升26.44%；恆泰裕集團（8081）收報0.051元，升21.43%；華鼎控股（3398）收報0.19元，升20.25%；金輪天地控股（1232）收報0.072元，升20%；譽燊豐控股（2132）收報0.179元，升19.33%；立德教育（1449）收報0.315元，升18.87%；神通機器人教育（8206）收報0.039元，升18.18%；藍港互動（8267）收報0.4元，升17.65%。
下跌異動股，包括，能源及能量環球（1142）收報0.495元，跌29.29%；遠東控股國際（0036）收報0.041元，跌21.15%；新愛德集團（8412）收報0.415元，跌18.63%；高原之寶（8402）收報0.37元，跌17.78%；民商創科（1632）收報0.231元，跌17.5%；慕尚集團控股（1817）收報0.475元，跌16.67%；紅星美凱龍（1528）收報2.21元，跌16.6%；中國育兒網絡（1736）收報0.101元，跌15.83%；中國鋁罐（6898）收報0.57元，跌14.93%；前海健康（0911）收報0.29元，跌14.71%；亞積邦租賃（1496）收報0.1元，跌14.53%。
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