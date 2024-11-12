美股再創新高，美匯指數隔晚升至105.705，是7月3日後新高，人民幣隔晚受累貶值，今早進一步貶至8月2日後最弱，港股低開後，跟隨人民幣貶值而跌幅擴大，恒指曾低見20057.33點，是10月17日後最低；國指低見7212.84點，是10月18日後最低。