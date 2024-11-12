中國恒大（3333）公布，根據於2024年11月11日高等法院發出的命令，指示取消原定於2024年11月14日上午10時正舉行之聆訊，及將申請押後，以於將予釐定之日期舉行聆訊，同時聆訊日期很可能不會早於2025年2月20日，待押後聆訊日期明確後將刊發進一步公告。該公告亦會就押後聆訊的範圍以及有關人士如欲參與或出席聆訊應採取的步驟提供指引。
中國恒大指，根據於2024年11月5日發出的命令，法院指示倘於任何債券、票據或類似文書中持有經濟權益的最終持有人希望在聆訊中發言，則該最終持有人同樣有權出席聆訊並在聆訊中發言。倘超過3名最終持有人表示有意在聆訊中發言，則需尋求法院的進一步指示。於2024年11月7日，已向清盤人已知的最終持有人發出該指示通知。
據中國恒大此前公告，在2024年10月10日，中國恒大清盤人已向高等法院提出申請，就針對公司清盤委任及組成相關審查委員會尋求指示，並於10月15日獲法院指示於2024年11月14日上午10時正就申請召開為時不超過兩小時的聆訊。
中國恒大自2024年1月29日上午10時18分起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。
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