中國恒大指，根據於2024年11月5日發出的命令，法院指示倘於任何債券、票據或類似文書中持有經濟權益的最終持有人希望在聆訊中發言，則該最終持有人同樣有權出席聆訊並在聆訊中發言。倘超過3名最終持有人表示有意在聆訊中發言，則需尋求法院的進一步指示。於2024年11月7日，已向清盤人已知的最終持有人發出該指示通知。

據中國恒大此前公告，在2024年10月10日，中國恒大清盤人已向高等法院提出申請，就針對公司清盤委任及組成相關審查委員會尋求指示，並於10月15日獲法院指示於2024年11月14日上午10時正就申請召開為時不超過兩小時的聆訊。

中國恒大自2024年1月29日上午10時18分起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。

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