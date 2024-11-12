稅務政策方面，德勤認為政府應向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%的優惠稅率，相當於標準稅率一半，以吸引海外及國內企業落戶香港，促進全面大宗商品交易生態圈發展。另外，該行建議改善船舶租賃稅務優惠制度、放寬研發及知識產權相關稅務扣減等。

至於維護香港國際金融中心及資產管理中心地位，德勤建議單一家族辦公室及基金的稅收優惠升級，擴大合資格資產名單至數碼資產、藝術品、海外物業、逾5000萬港元的香港物業，並取消針對股息收入或利息收入等附帶交易的收入，不超過總收入5%的免稅門檻。此外，德勤建議分三階段推動內地高淨值家族或人士在港成立單一家辦，先以大灣區為試點，再推廣至內地其他城市，最後加大內地投資者在港家辦的跨境投資額度。

德勤中國稅務合伙人潘宗杰表示，去年底該行統計香港約有2700間家族辦公室，截至今年5月底，新成立並向投資推廣署登記的家族辦公室約90間，另有逾130個高淨值家辦或人士正準備在港成立家辦。他又指，內地以外東南亞、歐洲的家族都有興趣來港成立單一家辦，相信本港的稅務優惠、法律體制具吸引力。

他又指，閉環式管理可讓資金投放於香港市場，同時吸引投資及人才，對推動家辦及本地投資都有幫助。

德勤中國稅務合伙人尹佩儀表示，香港下半財政年度將有數筆債券需要還款，以致今年度或錄得逾千億元財政赤字。由於上財年政府曾有一季暫停賣地，料本年度賣地收入增加，截至目前已售出兩幅土地，仍有10幅地皮將會推出。

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