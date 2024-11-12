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瑞穗：人民幣貶值壓力增 前景更加悲觀

人民幣貶值見3個月最弱，瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，「特朗普交易」並未顯示出消退的跡象，與特朗普相關的資產仍處於受追捧的狀態，而受貿易戰2.0的威脅、令人失望的中國經濟刺激計劃以及人行中性的人民幣定盤政策，正在加劇人民幣貶值壓力，人民幣前景更加悲觀。

張建泰表示，共和黨橫掃議會議席、內地刺激計劃平淡無奇以及人行外匯政策的現狀，認為人民幣市場最糟糕的情况可能正在上演。今日人行人民幣中間價定價與符合市場預期，認為人行正為人民幣進一步貶值開綠燈，以應對美元升值和關稅威脅。值得注意的是，人民幣定盤價為 7.1927，人民幣潛在貶值幅度高達 7.3366，位於每日交易區間 2% 的頂部。

張建泰又指，第三季貨幣政策執行報告中新的外匯政策指引，例如取消「堅決糾正順周期行為」，增加「保持匯率靈活性」，暗示在美元升值和關稅威脅下，重新啟動人民幣定盤政策支持的門檻更高。

此外，地方政府債券互換計劃也令人失望。看來，中國政府打算在特朗普上台後保留應對美國關稅的政策空間，而不是先發制人地推出刺激措施來支持市場的樂觀情緒。值得注意的是，如果增長樂觀情緒消退，先前央行的寬鬆政策可能會對貨幣造成壓力。

最後，10月的數據未能​​支撐人民幣情緒。儘管採取了更大膽的貨幣寬鬆政策，但10月的通脹和信貸擴張數據均低於預期。10月份的零售銷售、工業生產和固定資產投資可能會帶來一些改善的希望，但樂觀情緒正在減弱。

離岸人民幣曾貶值最多0.35%，貶值至7.2534元，是8月1日7.2583元後最弱。現報7.2513元，貶值0.33%。連續貶值3日，累計貶值0.103元，對上一次連續貶值3日是10月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月16日。

在岸人民幣曾貶值最多0.32%，貶值至7.2379元，是8月2日7.2468元後最弱。現報7.2376元，貶值0.31%。連續貶值3日，累計貶值0.0952元，對上一次連續貶值3日是10月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月23日。

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