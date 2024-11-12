恒生銀行（0011）執行董事兼行政總裁施穎茵憶及，2022年當年恒生投資接手管理盈富時，提及過希望於追蹤基金的成功基礎上、繼續擴大其規模，而她們作為管理人亦採取過一系列行動，如當年將盈富加入人民幣櫃台，其後盈富亦被納入南向ETF通內，去年亦將發行追蹤盈富的預託證券，上月底SAB Invest恒生香港ETF亦於沙特上市。她表示，未來將進一步擴大基金的全球影響力，吸引更多的境外投資者。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，於恒生投資2022年接手後，將盈富與恒指的追蹤誤差不斷收窄，減至年初之今的0.09%，同時亦將全年經常性開支減至0.07%。她亦提到，恒生投資接手的約兩年間，盈富的莊家參與者數量升三成。

領展（0823）執行董事兼集團行政總裁、盈富基金監督委員會主席王國龍表示，他很榮幸為當年於1998亞洲金融危機出現、當時最初盈富設計及項目團隊參與者之一。

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