今日為盈富基金（2800）發行25周年，財政司司長陳茂波於盈富25周年慶祝活動表示，盈富最初成立為當年政府於1998年，亞洲金融風暴期間，為維護當時市場的穩定性時購入大量股票，最後建立交易所買賣基金（ETF）而其方式退市，同時為本港金融市場及ETF市場發展的里程碑。他提到，當年發行330億元的盈富，現市值已增至1500億元。另他提到，今年首三季ETF日均成交額為130億元，較2022年推出ETF通該年高出三成。
恒生銀行（0011）執行董事兼行政總裁施穎茵憶及，2022年當年恒生投資接手管理盈富時，提及過希望於追蹤基金的成功基礎上、繼續擴大其規模，而她們作為管理人亦採取過一系列行動，如當年將盈富加入人民幣櫃台，其後盈富亦被納入南向ETF通內，去年亦將發行追蹤盈富的預託證券，上月底SAB Invest恒生香港ETF亦於沙特上市。她表示，未來將進一步擴大基金的全球影響力，吸引更多的境外投資者。
恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，於恒生投資2022年接手後，將盈富與恒指的追蹤誤差不斷收窄，減至年初之今的0.09%，同時亦將全年經常性開支減至0.07%。她亦提到，恒生投資接手的約兩年間，盈富的莊家參與者數量升三成。
領展（0823）執行董事兼集團行政總裁、盈富基金監督委員會主席王國龍表示，他很榮幸為當年於1998亞洲金融危機出現、當時最初盈富設計及項目團隊參與者之一。
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