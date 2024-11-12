恒指今早低開92點，高位升90點，低位跌665點，高低波幅756點，是10月18日後最闊，當日報8942點。上升股份比例為16.09%，下跌為53.27%，無升跌為30.63%。

恒指收市跌580點或2.84%，報19846點，大市成交金額2342億元，較上日增加14.62%，是10月18日2590.56億元成交後最多；國指跌228點或3.11%，報7127點。恒生科技指數收報4456點，跌4.19%。

藍籌股成交金額1034.48億元，佔大市成交44.17%；科指成份股成交金額605.95億元，佔大市成交25.87%；國指成份股成交金額918.31億元，佔大市成交39.21%。

24隻雙櫃台股，總成交1.35億元人民幣，相當於約1.45億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加31.74%，至176.9億元，佔大市成交7.55%。牛熊證成交金額89.51億元，增加52.88%；窩輪成交金額87.39億元，增加15.39%。

藍籌6隻升，76隻下跌，0隻無升跌。國藥（1099）升2.17%，收報21.15元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌9.61%，收報17.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報120.9元，升0.42%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報27.15元，跌7.97%。

恒指下試50天線(19735.46點)。科指跌穿10天線(4575.17點)、20天線(4547.19點)。

北水南下合計淨流入97.92億元，較上日減少0.74%，連續第2日流入，累計流入196.57億元，對上一次連續2日淨流入是11月1日。北水本月累計流入562.4億元，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.26%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.45%。低見19761.31點，是9月26日19176.58點後最低。收市報19846.88點，是9月25日後收市新低，當日報19129.1點。連跌3日，累計跌1106.46點，對上一次連跌3日是10月16日。第1日陰燭。

科指曾跌最多4.5%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為5.63%。低見4442.54點，是10月18日4329.92點後最低。收市報4456.86點，是10月17日後收市新低，當日報4349.77點。連跌3日，累計跌220.78點，對上一次連跌3日是11月1日。第1日陰燭。

國指曾跌最多3.49%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.79%。低見7098.75點，是9月26日6783.64點後最低。收市報7127.14點，是9月26日後收市新低，當日報7086.7點。連跌3日，累計跌419.81點，對上一次連跌3日是10月16日。第1日陰燭。

午後消息股表現

零跑（9863）據報擬2025年底前開始歐洲本地化生產。零跑第三季虧損收窄至6.9億元人幣，預計第四季續改善。收報32.5元，跌4.13%。

國航（0753）與中國商飛簽框架協議 意向成為C929寬體客機全球首用戶。收報4.44元，升0.68%。

小米（1810）雙十一期間據報累計銷售額逾319億人幣。收報28.45元，跌2.9%。

浦林成山（1809）被美裁定旗下公司最終傾銷率為12.33% 料影響總收入不足5%。收報8.02元，跌1.6%。

今早及隔晚消息股表現

百度（9888）發布無代碼工具「秒噠」。收報83.7元，跌4.01%。

復星（0656）據報擬發債籌3億美元。收報4.46元，跌1.55%。

京東（9618）11.11購物用戶增長逾20% 直播訂單量升3.8倍。收報144.1元，跌5.01%。

阿里巴巴（9988）：今年雙11 GMV有增長 589個品牌成交額破億元。收報90.55元，跌3.77%。

比特幣破頂港概念股揚 藍港互動（8267）曾升53%。收報0.48元，升41.18%。

新火科技控股（1611）收報2.65元，升27.4%。

歐科雲鏈（1499）收報0.23元，升11.65%。

OSL集團（0863）收報7.5元，跌0.66%。

濰柴動力（2338）聯營重工財務引入中國重汽為新股東。收報11.22元，跌5.4%。

中國重汽（3808）附屬重汽財務公司自動清盤 另向山東重工財務公司增資35億人幣。收報20.75元，跌1.66%。

醫渡科技（2158）中標天津濱海新區健康醫療大數據平台項目 金額2176萬人幣。創52周高，見6.42元，收報5.22元，跌5.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）收報121.8元，跌2.72%。

正大企業國際（3839）收報1.59元，跌0.63%。

興勝創建（0896）收報0.39元，無升跌。

美亨實業（1897）收報0.435元，無升跌。

上海實業環境（0807）收報0.96元，跌1.03%。

澳博（0880）收報2.71元，跌3.56%。

高鑫零售（6808）收報2.14元，跌3.17%。

陽光油砂（2012）收報0.58元，升3.57%。

越南製造加工出口（0422）收報0.6元，無升跌。

VTECH HOLDINGS（0303）收報55.4元，跌1.42%。

再鼎醫藥（9688）收報24.45元，跌1.21%。

香港科技探索（1137）10月平均每日訂單總商品交易額升3%。收報1.46元，跌1.35%。

銀娛（0027）主席呂志和辭世，享年95歲。收報34.65元，跌3.62%。

天仁茗茶經銷商賓仕國際（1705）料中期少賺45%，受累離港消費。收報0.35元，跌2.78%。

香港興業（0480）發盈警，中期業績料虧損4.75億。見52周低0.9元，收報0.91元，跌8.08%。

丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷售升12%至3938萬件。收報5.09元，跌1.17%。

裕元工業（0551）首9個月多賺1.4倍。收報16.82元，升2.31%。

博雅互動（0434）料首三季利潤最多增155%，受惠加密貨幣爆升。收報2.52元，升12.5%。

中移動（0941）旗下CMHK推新服務，一咭可包中港澳門及環球或亞太區漫遊數據。收報69.1元，跌1.71%。

諾誠健華（9969）第三季虧損大幅收窄至1356萬人幣。創52周高，見7.92元，收報7.49元，升0.27%。

佳景集團（0703）料首三季少賺近八成。收報0.152元，無升跌。

中國10月新增人民幣貸款5000億遜預期。

內銀股

建行（0939）收報5.95元，跌1.65%。

農行（1288）收報3.85元，跌1.28%。

工行（1398）收報4.66元，跌2.31%。

郵儲行（1658）收報4.46元，跌1.55%。

交行（3328）收報5.9元，跌1.01%。

招行（3968）收報37.6元，跌2.34%。

中行（3988）收報3.64元，跌1.09%。

ASMPT（0522）：潛在要約人已停止就可能私有化進行討論。收報74.15元，跌7.2%。

破頂股表現

破頂股包括，今海醫療科技（2225）創上市新高，見8.74元，收報8.14元，無升跌；一脈陽光（2522）創上市新高，見45.5元，收報43.6元，無升跌；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見24.2元，收報23.95元，升0.42%；九方智投控股（9636）創上市新高，見28.5元，收報28.5元，升24.73%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見14.22元，收報13.32元，跌1.19%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見29.85元，收報28.45元，跌2.9%；ＡＧＸ ＡＩ科技（3006）創上市新高，見89.88元，收報89.88元，升0.09%；博時比特幣（3008）創上市新高，見72.6元，收報69.32元，升9.82%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8993.85元，收報8993.85元，升0.05%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1385元，收報1375元，跌0.54%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.2元，收報11.11元，升10%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1139.25元，收報1138.75元，升0.16%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見18.9元，收報18.9元，升3.62%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見32.86元，收報32.56元，升9.78%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見896.65元，收報896.65元，升0.25%；Ａ潘渡招商區塊鏈（3112）創上市新高，見19.6元，收報19.6元，升8.53%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見33.6元，收報32.1元，升9.86%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見35.86元，收報35.8元，升7.12%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見9.53元，收報9.53元，升2.14%；Ａ都會ＷＥＢ３（3426）創上市新高，見9.02元，收報9.02元，升3.09%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見11.22元，收報11.14元，升9.86%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見8.97元，收報8.925元，升10.12%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.436元，收報1.422元，升9.72%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.434元，收報1.43元，升10%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見10.39元，收報10.31元，升10.44%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.91元，收報1.82元，跌0.55%；卡森國際（0496）創52周高，見0.345元，收報0.305元，升5.17%；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.207元，收報0.188元，跌2.08%；中國唐商（0674）創52周高，見0.17元，收報0.166元，升7.1%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見250.8元，收報250元，升1.46%；信邦控股（1571）創52周高，見4.16元，收報3.95元，無升跌；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.55元，收報0.51元，升6.25%；康臣葯業（1681）創52周高，見8.88元，收報8.66元，升0.12%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.18元，收報0.177元，升92.39%；植華集團（1842）創52周高，見0.141元，收報0.13元，升47.73%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國水業集團（1129）低見0.055元，收報0.063元，升8.62%；中國碳中和（1372）低見0.25元，收報0.26元，跌7.14%；銳信控股（1399）低見0.18元，收報0.18元，跌1.1%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.247元，收報0.247元，跌13.33%；中木國際（1822）低見0.23元，收報0.23元，跌1.71%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.131元，收報0.15元，升6.38%；金石控股集團（1943）低見0.108元，收報0.12元，跌9.09%；朗詩綠色生活（1965）低見0.156元，收報0.161元，跌8%；醫思健康（2138）低見0.65元，收報0.67元，跌5.63%；眾誠能源（2337）低見1.78元，收報1.89元，升2.16%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.71元，收報6.71元，跌1.47%；結好控股（0064）低見0.136元，收報0.137元，無升跌；王氏國際（0099）低見1.15元，收報1.15元，跌2.54%；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.455元，跌1.09%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌1.05%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；大家樂集團（0341）低見7.42元，收報7.42元，跌0.93%；文化傳信（0343）低見0.162元，收報0.17元，跌2.86%；香港興業國際（0480）低見0.9元，收報0.91元，跌8.08%；金利來集團（0533）低見0.86元，收報0.86元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，曠逸國際（1683）創52周高，見0.18元，收報0.177元，升92.39%；植華集團（1842）創52周高，見0.141元，收報0.13元，升47.73%；藍港互動（8267）收報0.48元，升41.18%；寶發控股（8532）收報0.044元，升33.33%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.05元，升31.58%；納泉能源科技（1597）收報6.55元，升31%；融眾金融（3963）收報0.56元，升30.23%；新火科技控股（1611）收報2.65元，升27.4%；九方智投控股（9636）創上市新高，見28.5元，收報28.5元，升24.73%；金輪天地控股（1232）收報0.072元，升20%；金陽新能源（1121）見52周低1.88元，收報2.3元，升18.56%。

下跌異動股，包括，能源及能量環球（1142）收報0.49元，跌30%；致浩達控股（1707）收報0.066元，跌25.84%；QPL INT'L（0243）收報0.2元，跌23.08%；紅星美凱龍（1528）收報2.07元，跌21.89%；新愛德集團（8412）收報0.405元，跌20.59%；遠東控股國際（0036）收報0.042元，跌19.23%；海天天綫（8227）收報0.26元，跌18.75%；全達電器集團控股（1750）收報0.027元，跌18.18%；珠江鋼管（1938）收報0.163元，跌18.09%；遠大住工（2163）收報1.07元，跌17.69%；QUANTUMPH-P（2228）收報5.33元，跌17.24%。

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