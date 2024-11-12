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日貨網購平台谷日百貨現有10萬會員 目標首年全球吸100萬名會員

由兩家日本上市公司以及東瀛遊（6882）管理層私人等投資的YAICHI集團宣布，推日本旅行解決方案平台YAICHI Travel便利遊客，以及加大投資網購平台YAICHI谷日百貨。

目前YAICHI集團旗下包括電子日本百貨商場YAICHI Mall和旅行解決方案平台YAICHI Travel，無論線下遊日旅客或線上安坐家中的日本產品賣家均可享全面服務。

YAICHI聯合創始人之一羅盛昌表示，YAICHI Mall擁有超過30萬件日本產品，當中多種貨品與日本當地價格相當，通過直接從日本發貨確保顧客以具競爭力的價格購入最高品質產品。目前YAICHI Mall共有10萬名會員，目標於第一年內在全球獲得包括來自大中華區、韓國及英國等地的100萬名會員。

YAICHI又與Okinawa Yamato Transport（日本最大的快遞公司的子公司）合作，透過與日本商家、政府機構及機場當局的合作推出YAICHI Travel平台，提供四「送」服務，包括將於本月25日推出的購物直「送」機場服務，行李運「送」酒店服務，便利旅客旅行時「輕裝上陣」。而戰利品便利店直「送」到家及 YAICHI TRAVEL Alliance 合作商店商品直「送」到家服務則將會於明年陸續推出。

羅盛昌續指，未來計劃推出YAICHI專屬信用卡，可直接享消費稅回贈。隨2025年4月消費稅退稅改革到來，預計相關需求將大幅增加。

YAICHI集團由羅盛昌及劉摯諾創辦，並獲東瀛遊主席兼執行董事袁文英、執行董事李寶芬、禤國全及梁成釗合資的私人公司，以及兩家日本上市公司HAMEE COMPANY LIMITED （日：3134）和GENERATION PASS CO., LTD（日：3195）投資。

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